Rusya teknik direktöründen Aleksey Batrakov açıklaması: 'Galatasaray'da kendine yer bulmasını umuyoruz'

Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov, Rusya Milli Takımı'na davet edildi. Rusya'nın İran'ı 2-0 yendiği hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Batrakov, Golovin'in attığı ilk golün asistini yaptı.

Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Valeriy Karpin, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karpin, yurt dışında oynayan Rus futbolcularla ilgili konuştu.

Karpin, "Rus futbolcuların bu seviyede oynamasından dolayı sevinç ve gurur duyuyorum. Miranchuk, Golovin ve Safonov, seviyelerini giderek yükseltiyor ve fark yaratıyorlar" dedi.

Batrakov'u ayrı değerlendiren Karpin, "Batrakov'un Galatasaray'da kendine yer bulmasını ve gelişmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Aleksey Batrakov, Galatasaray'da oynadığı 5 maçta 1 asist yaptı.