Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rusya voleybola dönüyor: Milletler Ligi'nde yer alacak

Rusya voleybola dönüyor: Milletler Ligi'nde yer alacak

4.08.2026 16:57:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Rusya voleybola dönüyor: Milletler Ligi'nde yer alacak

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Rusya'nın kadın ve erkek milli takımlarının 2027 Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele edeceğini açıkladı. Karar kapsamında kapsamlı bir doping kontrol planının da uygulanacağı belirtildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Rusya'nın gelecek yıl Milletler Ligi'nde mücadele edeceğini açıkladı.

FIVB'nin açıklamasında, uluslararası müsabakalara dönüş için oluşturulan yol haritası kapsamında Rusya'nın erkek ve kadın milli takımlarının 2027 Voleybol Milletler Ligi'nde yer alacağı belirtildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tavsiyesi doğrultusunda kapsamlı doping kontrol planının geliştirilip uygulamaya konulacağı da ifade edildi.

Ayrıca Rusya Voleybol Federasyonunun erkeklerde 2027 FIVB Dünya Kupası'na katılmama kararını FIVB'ye ilettiği aktarıldı. Kadınlarda ise Rusya'nın 2027 FIVB Dünya Kupası'na olası katılımıyla ilgili organizasyon komitesi ve ev sahibi ülkelerle değerlendirmelerin sürdüğü hatırlatıldı.

İlgili Konular: #Rusya #FIVB Milletler Ligi #FIVB

İlgili Haberler

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL Milletler Ligi'nde kaç kez şampiyon oldu? Filenin Sultanları hangi yıllarda şampiyon oldu?
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL Milletler Ligi'nde kaç kez şampiyon oldu? Filenin Sultanları hangi yıllarda şampiyon oldu? A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) elde ettiği tarihi başarılarla adını dünya voleybolunun zirvesine yazdırdı. Peki, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL Milletler Ligi'nde kaç kez şampiyon oldu? Filenin Sultanları hangi yıllarda şampiyon oldu?
Milletler Ligi şampiyonu yurda döndü... Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama
Milletler Ligi şampiyonu yurda döndü... Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'ye döndü.
Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon belli oldu!
Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon belli oldu! Polonya, 2026 FIVB Erkekler Milletler Ligi (VNL) finalinde karşılaştığı ABD'yi 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.