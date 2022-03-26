Rusya'da ayın oyuncusu seçilen Yusuf Yazıcı, transferi hakkında konuştu
CSKA Moskova'da forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, Rusya'da ayın futbolcusu seçildi. Yazıcı, ülke basınına geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın CSKA Moskova takımında forma giyen Yusuf Yazıcı, ülke basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Yusuf Yazıcı yaptığı açıklamada, "Tüm takım arkadaşlarım bana karşı nazik ve çok iyi hepsine çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce CSKA'yı analiz ettik ve buraya transfer olmaya karar verdim. Transfer olduktan sonra da doğru bir karar aldığımı söyleyebilirim" dedi.
"SEZON SONUNA KADAR CSKA'DAYIM"
Rusya'ya transfer olduğu için pişman olmadığını söyleyen başarılı oyuncu, "Buraya gelmemde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada olduğum için pişman değilim. Gelecek ne getirir bilmiyorum ama sezon sonuna kadar CSKA'da kalacağım" ifadelerini kullandı.
"ÇOK SICAK KARŞILANDIM"
Yıldız oyuncu ayrıca, "Adaptasyon tamamen atmosfere bağlı. Burada çok sıcak karşılandım, bu yüzden takıma kolayca uyum sağladım. Sahada elimden gelenin en iyisini yapıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
Yazıcı, CSKA Moskova formasıyla çıktığı 5 maçta, 6 gol attı.
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