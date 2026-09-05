Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sabalenka ve Alcaraz ABD Açık'ta 4. turda

Sabalenka ve Alcaraz ABD Açık'ta 4. turda

5.09.2026 10:42:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Sabalenka ve Alcaraz ABD Açık'ta 4. turda

ABD Açık'ta Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Carlos Alcaraz ve Daniil Medvedev rakiplerini mağlup ederek 4. tura yükseldi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda Aryna Sabalenka ve Jessica Pegula ile tek erkeklerde Carlos Alcaraz ve Daniil Medvedev dördüncü tura yükseldi.

New York kentindeki turnuvanın 6. gününde tek kadınlar 1 numarası ve ABD Açık'ta son iki yılının şampiyonu Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, Özbek raket Kamilla Rakhimova'yı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek dördüncü tura çıktı.

ABD'li tenisçi Jessica Pegula (3) ise Kanadalı rakibi Leylah Fernandez'i 1-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek 4. tura adını yazdırdı.

Image

ALCARAZ VE MEDVEDEV, 4. TURDA

Geçen yılın şampiyonu tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Çinli rakibi Yibing Wu'yu 6-3, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek dördüncü tura çıktı.

Tek erkeklerde ise 7 numaralı seribaşı Rus raket Daniil Medvedev, Fransız raket Arthur Rinderknech'i 6-4, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek dördüncü tura yükseldi.

İlgili Konular: #Carlos Alcaraz #aryna sabalenka #Amerika Açık

İlgili Haberler

Real Betis, Real Madrid'i Parrott ile yıktı
Real Betis, Real Madrid'i Parrott ile yıktı İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Betis'e 1-0 mağlup oldu.
Galatasaray'ın rakibi PSG sezona kötü başladı
Galatasaray'ın rakibi PSG sezona kötü başladı Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Monaco, PSG'yi 2-1 mağlup etti. Monaco sezona 3'te 3 ile başlarken, PSG henüz galibiyetle tanışamadı.
Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta çiftlerde ikinci tura yükseldi
Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta çiftlerde ikinci tura yükseldi Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Tatjana Maria ile birlikte ABD Açık'ta çift kadınlarda rakiplerini 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.