Sacha Boey: 'Bekler Okan hoca için çok önemli'
Galatasaray'ın sağ beklerinden Sacha Boey, Ümraniyespor maçı sonrası konuştu. Boey, 'Yine elimizden geleni yaptık' dedi.
Galatasaray'ın savunma oyuncularından Sacha Boey, Ümraniyespor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Boey maç sonunda kendi mevkii olan bek pozisyonunda oynayan oyuncuların Okan Buruk'un taktiğinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek oyuncu değişikliklerinin maçın kaderini değiştirdiğini söyledi.
Boey'in maç sonu açıklamaları şöyle:
"Maç sonu taze kanlar girdi, oyun kontrolünü aldık ve sonrasında gol geldi. Bekler, Okan Hoca'nın oyun planında önemli bir yer tutuyor. Yine elimizden geleni yaptık."
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