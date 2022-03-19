Sadık Çiftpınar'a büyük protesto
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30. hafta mücadelesinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, evinde Kasımpaşa'ya mağlup oldu. Taraftarın tepki gösterdiği Yeni Malatyasporlu futbolcu Sadık Çiftpınar oyundan çıkmak istedi.
Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olurken taraftarlar, yenilen ikinci golde hata yaptığını düşündükleri Sadık Çiftpınar'a tepki gösterdi. 29 yaşındaki futbolcu sahayı terk etmek istedi.
Karşılaşmanın 76. dakikasında Sadık Çiftpınar, tribünlerin tepkisi üzerine kenara giderek oyundan çıkmak istediğini söyledi. İki takım futbolcuları, Sadık Çiftpınar'a engel oldu.
Maçın 79. dakikasında Sadık Çiftpınar oyundan çıkarken yerine giren futbolcu Philip Gameli Awuku oldu.
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