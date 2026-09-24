Safi, Kerem’in maliyetini kulübe devretti, projeye sponsor olacak: Ödeme Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'de Ali Koç’un son başkanlık döneminde yöneticilik yapan ve o dönem Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’dan transferindeki tüm maliyetlerini (40 milyon Avro) üstleneceğini açıklayan Hakan Safi’den yeni bir adım geldi.

Safi, milli futbolcunun bugüne kadarki 1 yıllık ödemesini eksiksiz şekilde yaptı. Hakan Safi’nin, seçimde rakip olduğu Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile yaptığı son görüşmenin ardından Kerem Aktürkoğlu’yla ilgili ödeme planında değişikliğe karar verildi.

Safi’nin artık Aktürkoğlu için ödeme yapmayacağı, tecrübeli oyuncunun tüm maaş yükümlülüğünün SarıLacivertli kulüp tarafından üstlenileceği öğrenildi.

Yıldırım-Safi görüşmesinde; Safi’nin Kerem için ödemeyi taahhüt ettiği tutarın kalan kısmını, Fenerbahçe Kulübü’nün Maltepe’de yapacağı altyapı tesisi için sponsor olarak vermesi karara bağlandı.

Tesislerde bir bölüme Hakan Safi’nin adının verilmesi de gündeme gelecek.