Sağlık görevlisi olmadığı için sahaya çıkmadılar
İstanbul u18 Ligi 4. Grup'ta Beylikdüzüspor-Esenkent Gençlikspor maçı konuk ekibin sahaya çıkmak istememesi nedeniyle oynanmadı.
Kavaklı Hasan Doğan Stadı'nda 13 Kasım Cumartesi günü oynanması gereken maçta sağlık ekibi olmadığı için Esenkent Gençlikspor Teknik Direktörü Bilgin Saykolu takımını sahaya çıkarmadı.
Saykolu disiplin kuruluna sevk edilirken Esenkent Gençlikspor hükmen 3-0 mağlup sayıldı. Bilgin Saykolu, yaptığı açıklamada Altyapı liglerinin başlaması ile birlikte koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere yeterince uyulmadığını belirterek şunları söyledi: "Bizim için en önemli şey insan sağlığı. İnsan sağlığından önemli hiçbir müsabaka yok. Bana göre federasyonun bu sağlıkçıları ve saha komiserlerini denetlemesi lazım. Bu hafta gittiğimiz U 18 maçında ne saha komiseri vardı ne de sağlık görevlisi Kavaklı Hasan Doğan Stadı’nda. Pazar günkü U 16 maçında da sağlık görevlisi yoktu yine. Bu çocuklara sahada bir şey olursa, Pandemiden kaynaklı bir sorun çıkarsa bunun hesabını kim verecek? Bunun bedelini kim ödeyecek? Ailelere biz ne hesap vereceğiz? Çocuklarını bize emanet ediyorlar.”
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