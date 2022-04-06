Sait Yılmaz: Fenerbahçe artık kavga istemiyor

06 Nisan 2022 Çarşamba, 07:00

Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi yaklaşıyor. 9 Nisan’daki kongrede başkan adayları; Vefa Küçük, Uğur Dündar, Sait Yılmaz ve Nail Kır. Uğur Dündar’ın ardından söz sırası Sait Yılmaz’da. Geçmişte yöneticilik görevi üstlenen Yılmaz, şu an Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı. Sait Yılmaz, “Biz mektepli değiliz, halktan geliyoruz. Eksikliklerimizi bir şekilde Divan Kurulu eliyle düzeltmek zorundayız. Biz Kuvayı Milliye ruhuyla gelen bir kulübüz” dedi. Yılmaz’a, Vefa Küçük ve Uğur Dündar arasındaki tartışmaları sordum, “Ben projelerimle konuşurum. F.Bahçe’nin artık huzura ihtiyacı var. Kulüp son 10 yıldır kutuplaştırılmaya çalışılıyor. Ortam kayıkçı kavgasına dönüştü. Kişisel sorunlar bu seçime yansıtıldı. F.Bahçe’nin sağduyusuna inanıyorum, F.Bahçe kavga istemiyor. Ben kimsenin değil, F.Bahçe’nin adayıyım” yanıtını aldım.

"3 TEMMUZ’UN KUMPAS OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

3 Temmuz süreciyle ilgili konuşan Sait Yılmaz, “3 Temmuz sonrası bazı eksikleri ve gerçekleri gördük. 3 Temmuz’un bir kumpas olduğu ortaya çıktı. Bu kumpası yapanlar bile buna ‘düzmece’ dedi. Ama mahkeme 10 sene sürdü. Bu mahkeme daha kısa sürede sonuçlanabilirdi. Çünkü ortada bir delil yok, kumpas vardı. Biz kamuoyuna sorabilirdik, mahkemenin neden bitmediğine dair. Bunun için de lobi faaliyetleri yapmanız ve bir kamuoyu yaratmanız lazımdı. Burada lobi eksikliği var. Her şeyi yönetimden beklememek gerekiyor. İşte burada Divan Kurulu’nun önemi ortaya çıkıyor” dedi.