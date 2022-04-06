Sait Yılmaz: Fenerbahçe artık kavga istemiyor
Yüksek Divan Kurulu başkan adayı Sait Yılmaz, ‘Fenerbahçe artık kavga istemiyor’ dedi. 9 Nisan’daki kongrede başkan adayları; Vefa Küçük, Uğur Dündar, Sait Yılmaz ve Nail Kır.
Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi yaklaşıyor. 9 Nisan’daki kongrede başkan adayları; Vefa Küçük, Uğur Dündar, Sait Yılmaz ve Nail Kır. Uğur Dündar’ın ardından söz sırası Sait Yılmaz’da. Geçmişte yöneticilik görevi üstlenen Yılmaz, şu an Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı. Sait Yılmaz, “Biz mektepli değiliz, halktan geliyoruz. Eksikliklerimizi bir şekilde Divan Kurulu eliyle düzeltmek zorundayız. Biz Kuvayı Milliye ruhuyla gelen bir kulübüz” dedi. Yılmaz’a, Vefa Küçük ve Uğur Dündar arasındaki tartışmaları sordum, “Ben projelerimle konuşurum. F.Bahçe’nin artık huzura ihtiyacı var. Kulüp son 10 yıldır kutuplaştırılmaya çalışılıyor. Ortam kayıkçı kavgasına dönüştü. Kişisel sorunlar bu seçime yansıtıldı. F.Bahçe’nin sağduyusuna inanıyorum, F.Bahçe kavga istemiyor. Ben kimsenin değil, F.Bahçe’nin adayıyım” yanıtını aldım.
"3 TEMMUZ’UN KUMPAS OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"
3 Temmuz süreciyle ilgili konuşan Sait Yılmaz, “3 Temmuz sonrası bazı eksikleri ve gerçekleri gördük. 3 Temmuz’un bir kumpas olduğu ortaya çıktı. Bu kumpası yapanlar bile buna ‘düzmece’ dedi. Ama mahkeme 10 sene sürdü. Bu mahkeme daha kısa sürede sonuçlanabilirdi. Çünkü ortada bir delil yok, kumpas vardı. Biz kamuoyuna sorabilirdik, mahkemenin neden bitmediğine dair. Bunun için de lobi faaliyetleri yapmanız ve bir kamuoyu yaratmanız lazımdı. Burada lobi eksikliği var. Her şeyi yönetimden beklememek gerekiyor. İşte burada Divan Kurulu’nun önemi ortaya çıkıyor” dedi.
İlgili Haberler
- Fenerbahçe'de Mesut Özil gelişmesi: Al Nassr'ın cazip teklifi
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Çık karşıma, aday ol
- Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletleri yarın satışa çıkarılacak
Video Haberler
- 'Bu fotoğraf bu dönemin simgesidir'
- TIR servis aracına çarptı: Feci kazada çok sayıda yaralı
- MHP'den Baki Ersoy kararı
- Nisa bebek için inceleme başlatıldı
- Erdoğan'a 'beşli çete' yanıtı
- Bakanlıktan İmamoğlu'na yanıt
- Nisa bebek ölüme böyle terk edilmiş
- Nisa bebeği sokağa bırakmıştı: İfadesi ortaya çıktı
- Fatma Şahin'den 'tokat' açıklaması
- Müsilaj geri mi dönüyor? Prof. Dr. Sarı açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
- Malatya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı
- ‘Fenerbahçe'de değişim zamanı geldi’
- Budur!
- Ellinci Müzik Festivali’nde yeni müzik
- Soylu ve oğlunun 'yeni işi'
- Dışişleri Bakanlığı'ndan Buça açıklaması
- Yeni 'Seçim Kanunu' Resmi Gazete'de
- İstanbul Boğazı'nda sis alarmı: Gemi trafiği durduruldu
- 'Rus sermayesi' Türkiye'ye yönelebilir mi?
- Fabrikanın çamaşır suyu kazanı patladı