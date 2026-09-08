Sakat olduğu iddia edilmişti: Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Jose Alvalade Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

“Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçen sezon çeyrek final oynadılar. Şampiyonlar Ligi’nde, Arsenal maçı dışında kendi sahalarında kazanamadıkları karşılaşma yok. Kadrolarında bazı değişiklikler oldu ve önemli isimleri kaybettiler. Ancak onların yerini doldurabilecek çok kaliteli oyunculara sahipler. İyi bir kadroları ve güçlü bir oyunları var.”

ABDÜLKERİM BARDAKCI İDDİALARINA YANIT

"Abdülkerim haberi nereden çıktı bilmiyorum. Gerçi bizim bütün haberlerimiz dışarı çıkıyor da... Oynayabilecek durumda."

"Sporting'in 19 yıl sonra şampiyon olmasında benim de payım var. 4-1 yendikten sonra hoca değişikliği oldu, Amorim geldi ve şampiyon oldular. Seyircilerin beni iyi karşılayacağını düşünüyorum."

DENİZ GÜL İÇİN AÇIKLAMA

"Deniz genç ama milli bir oyuncu. Porto'da oynaması önemli bir tecrübe. Şampiyonluk yaşadı. Milli takımdan beğendiğimiz bir oyuncu. Türkiye'den birçok takım almak istedi ama o da Galatasaray'ı çok istedi. Onu hazırlamaya ve takım seviyesine getirmeye çalışıyoruz. 90 dakikalık maç tecrübesini getirmek gerekiyor ama geçen lig maçında oyuna soktuk, yarın da başlamak olarak düşüneceğimiz oyunculardan biri."