Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sakat olduğu iddia edilmişti: Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı açıklaması!

Sakat olduğu iddia edilmişti: Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı açıklaması!

8.09.2026 21:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sakat olduğu iddia edilmişti: Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında çarşamba günü deplasmanda karşılaşacakları Sporting Lizbon maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Jose Alvalade Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

“Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçen sezon çeyrek final oynadılar. Şampiyonlar Ligi’nde, Arsenal maçı dışında kendi sahalarında kazanamadıkları karşılaşma yok. Kadrolarında bazı değişiklikler oldu ve önemli isimleri kaybettiler. Ancak onların yerini doldurabilecek çok kaliteli oyunculara sahipler. İyi bir kadroları ve güçlü bir oyunları var.”

Image

ABDÜLKERİM BARDAKCI İDDİALARINA YANIT

"Abdülkerim haberi nereden çıktı bilmiyorum. Gerçi bizim bütün haberlerimiz dışarı çıkıyor da... Oynayabilecek durumda."

"Sporting'in 19 yıl sonra şampiyon olmasında benim de payım var. 4-1 yendikten sonra hoca değişikliği oldu, Amorim geldi ve şampiyon oldular. Seyircilerin beni iyi karşılayacağını düşünüyorum."

Image

DENİZ GÜL İÇİN AÇIKLAMA

"Deniz genç ama milli bir oyuncu. Porto'da oynaması önemli bir tecrübe. Şampiyonluk yaşadı. Milli takımdan beğendiğimiz bir oyuncu. Türkiye'den birçok takım almak istedi ama o da Galatasaray'ı çok istedi. Onu hazırlamaya ve takım seviyesine getirmeye çalışıyoruz. 90 dakikalık maç tecrübesini getirmek gerekiyor ama geçen lig maçında oyuna soktuk, yarın da başlamak olarak düşüneceğimiz oyunculardan biri."

İlgili Konular: #galatasaray #okan buruk #uefa şampiyonlar ligi #abdülkerim bardakçı

İlgili Haberler

Fenerbahçeli efsane basketbolcu Ferhan Baras hayatını kaybetti
Fenerbahçeli efsane basketbolcu Ferhan Baras hayatını kaybetti Fenerbahçe Kulübü, 1963-1978 yılları arasında sarı-lacivertli formayı terleten Ferhan Baras'ın 84 yaşında hayata gözlerini yumduğunu açıkladı.
Trabzonspor'dan Fatih Tekke iddialarına yanıt: 'Ayrılık sürecine ilişkin gerçek...'
Trabzonspor'dan Fatih Tekke iddialarına yanıt: 'Ayrılık sürecine ilişkin gerçek...' Trabzonspor Kulübü, bordo-mavili ekip ile yollarını ayıran teknik direktör Fatih Tekke hakkındaki iddialar üzerine bir açıklama yayımladı.
Süper Lig'de 4. haftanın VAR kayıtları yayımlandı!
Süper Lig'de 4. haftanın VAR kayıtları yayımlandı! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 4. haftasında oynanan mücadelelerdeki VAR konuşmalarını yayımladı.