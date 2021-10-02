Sakatlandı, vazgeçmedi; 3 kez Avrupa şampiyonu oldu

02 Ekim 2021 Cumartesi, 09:45

Trabzon'da 9 yıl önce kendisini savunmak amacıyla karateye başlayan Keyda Nur Çolak (19), kolundan sakatlanmasına rağmen bırakmadığı sporda, 3 kez Avrupa şampiyonu oldu. Olimpiyat şampiyonluğu ile hazırlıklarını sürdüren Çolak, "İdmanları bırakmamak için bir kolum sargılı halde antrenman yapıyordum. O zaman böyle başarı elde edeceğimi bilemezdim. Bıraksaydım pişman olurdum” dedi.

Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2'nci sınıfta öğrenim gören Keyda Nur Çolak, 10 yaşında annesinin yönlendirmesiyle kendisini savunmak amacıyla karate sporuna başladı. Çolak, Trabzon Büyükşehir Belediye Spor Kulübü çatısı altında başladığı antrenmanlarda, son 4 yılda 3 kez Avrupa Şampiyonu oldu. Bu yıl ağustos ayında, Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenen 48'inci Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda 'kata' branşında altın madalya alarak yurda dönen Çolak, hedeflediği dünya ve olimpiyat şampiyonluğu için çalışmalarını sürdürüyor. 2018 yılında kolundan sakatlanmasına karşın, 3 şampiyonada altın madalyaya uzanan Çolak, sporun yanı sıra eğitimiyle de iyi bir kariyere ulaşmayı hedefliyor.

Avrupa şampiyonu Keyda Nur Çolak, karate sporuna 10 yaşında annesinin yönlendirmesiyle başladığını söyledi. Çolak, "Her çocuk gibi bıraktığım dönemler de oldu. Antrenörüm geri dönmem için beni ikna etti. Antrenman ve maçlara devam ettim. Sonra da dereceler gelmeye başladı. Avrupa Şampiyonası’na gitmeden 1 hafta önce kampta sakatlandım. O dönemde idmanları bırakmamak için bir kolum sargılı halde antrenman yapıyordum. Doktora gittiğimde yaklaşımı, ‘bırakman lazımdı, nasıl yaşta bu kadar kötü oldun’ şeklindeydi. Bana kalsa belki vazgeçebilirdim. Sakatlandım ama vazgeçmedim, antrenmanlara devam ettik. O zaman böyle başarı elde edeceğimi bilemezdim; bıraksaydım, pişman olurdum" dedi.