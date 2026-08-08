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Salah Göztepe maçında oynayacak mı? Salah Göztepe maçında neden yok?

Salah Göztepe maçında oynayacak mı? Salah Göztepe maçında neden yok?

8.08.2026 19:57:00
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Haber Merkezi
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Salah Göztepe maçında oynayacak mı? Salah Göztepe maçında neden yok?

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun başlamasına kısa süre kala Göztepe ile Trabzonspor, İzmir'de özel bir hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Salah Göztepe maçında oynayacak mı? Salah Göztepe maçında neden yok?

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Bugün Göztepe ile Trabzonspor, İzmir'de karşı karşıya gelecek. Hazırlık mücadelesinin ilk 11'leri duyuruldu. Karşılaşmada Trabzonspor'un kadrosuna yeni kattığı dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Mohamed Salah yer almadı. Peki, Salah Göztepe maçında oynayacak mı? Salah Göztepe maçında neden yok?

MOHAMED SALAH GÖZTEPE- TRABZONSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Mohamed Salah'ın Göztepe - Trabzonspor maçında takımla henüz yeterli çalışma gerçekleştirmediği için kadroya alınmadığı tahmin ediliyor. Trabzonspor tarafından açıklanan İzmir kamp kadrosunda da yıldız futbolcu yer almamıştı. Mısırlı yıldızın Süper Lig'in başlamasının ardından ilk 11'de yer alması bekleniyor.

İSMAİL KÖYBAŞI İÇİN FUTBOLA VEDA GECESİ

Göztepe-Trabzonspor karşılaşmasının bir diğer önemli hikâyesi ise İsmail Köybaşı olacak. İzmir'de oynanacak özel mücadelede Köybaşı son kez sahaya çıkarak profesyonel futbol kariyerine nokta koyacak.

İlgili Konular: #göztepe #trabzonspor #mohamed salah

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