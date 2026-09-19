Salah hat-trick yaptı: Trabzonspor, Galatasaray'ı 4 golle devirdi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ve Galatasaray kozlarını paylaştı.

Papara Park'ta oynanan maçı Trabzonspor, Salah (3) ve Saviolo'nun golleriyle 4-0 kazandı. Galatasaray'da Ugochukwu ve Okan Buruk kırmızı kart gördü.

Ligde ilk mağlubiyetini yaşayan Galatasaray 13 puanda kaldı. Trabzonspor ise puanını 10 yaptı. Milli ara dönüşünde Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Trabzonspor ise Samsunspor'a konuk olacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Trabzonspor 4-0 Galatasaray

89' Trabzonspor'da Savic oyundan çıkarken, Cenk Özkaçar oyuna dahil oldu.

88' Trabzonspor'da Mohamed Salah oyundan çıkarken, Aral Şimşir oyuna dahil oldu. Hat-trick yapan Salah, Papara Park'ta taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.

87' KIRMIZI KART | Hakem Batuhan Kolak, VAR incelemesinin ardından kararını değiştirdi. Ugochukwu'nun sarı kartını iptal eden Batuhan Kolak, doğrudan kırmızı kart gösterdi. Galatasaray sahada 10 kişi kaldı.

86' Hakem Batuhan Kolak, VAR incelemesi için kenara geldi. Pozisyonu monitörden izleyerek kararını verecek.

84' Galatasaray'da Ugochukwu, Ozan Tufan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

81' Salah, hat-trick yaptığı golün ardından formasını çıkardı ve sarı kart gördü.

80' GOL | Salah savunma arkasına sarktı, topu sürerek karşı karşıya kaldı ve vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi! Mohamed Salah hat-trick yaptı.

74' Galatasaray'da Sallai oyundan çıkarken, Kazımcan Karataş oyuna dahil oldu.

73' Trabzonspor'da Saviolo oyundan çıktı, yerine Sidny Lopes Cabral girdi.

72' KIRMIZI KART | Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kırmızı kart gördü ve oyun alanının dışına gönderildi.

71' Trabzonspor'da Savic, yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

68' Jakobs, Sara ve Torreira oyundan çıkarken, Batrakov, Eren Elmalı ve Ugochukwu oyuna dahil oldu.

59' Trabzonspor'da iki oyuncu değişikliği birden yapıldı. Franculino oyundan çıkarken, Paul Onuachu oyuna dahil oldu. Ernest Muçi'nin yerine ise Ozan Tufan oyuna girdi.

47' Muçi, Sane'yi formasından çekerek durdurdu ve sarı kart gördü.

46' Galatasaray'da ikinci yarının başında oyuncu değişikliği yapıldı. Deniz Gül oyundan çıkarken, Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu.

44' GOL | Franculino, yaptığı baskıyla Davinson Sanchez'den topu kazandı ve sağdaki Salah'ı gördü. Salah, ceza sahasında yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.

43' Trabzonspor, Dju ile 3. golü buldu ancak ofsayt bayrağı havada.

39' GOL | Salah, ceza sahasının solundaki Saviolo'ya pasını aktardı. Saviolo, yerden düzgün bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

29' Pina sağ kanattan ilerleyerek topu Melih Kabasakal'a aktardı. Melih'in ortasında Davinson Sanchez araya girerek topu karşıladı. Galatasaray savunması tehlikeyi önledi.

17' Rafael Leao, Leroy Sane'ye harika bir pas gönderdi. Ancak Andre Onana kalesinden çıkarak topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

9' Salah topu kazandı, kendi taşıyarak ilerledi ancak önünde iki rakip vardı. Kalabalık savunma arasından Pina'ya pasını verdi. Pina yeniden Salah'ı gördü, Mısırlı yıldız ceza sahasına girdi ancak vuruşunda kaleyi bulamadı.

4' GOL | Hızlı gelişen kontratakta topu kendi taşıyan Salah, Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Mısırlı yıldız düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.