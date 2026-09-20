Salah’ın 3 gol attığı maçta G.Saray’a 4-0’lık skorla tarihi fark attı: Salah şov yaptı

Trabzon'da Salah fırtınası esti... BordoMavililer, Süper Lig’in 6. haftasında konuk ettiği Galatasaray’ı 4 farklı mağlup ederken “Şampiyonluk yarışında ben de varım” mesajını verdi. Daha 3 gün önce göreve başlayan teknik direktör Thomas Reis, Karadeniz ekibinin başındaki ilk maçında galibiyetle tanıştı. 90 dakikaya damgasını vuran isim Mohamed Salah oldu.

Mısırlı yıldız, 3 gol atıp 1 asist yaparak galibiyette başrolü oynadı. Salah, 4. dakikada maçın gol perdesini aralarken yaptığı 85 metrelik koşuyla dikkat çekti. Yıldız isim Bordo-Mavili formayla çıktığı 6. maçta 7. golünü kaydetti. En son Liverpool formasıyla 2021’de üç gol atan Salah, 5 yılın ardından yeniden ha-trick yapmayı başardı.

BURUK’A VE LESLEY’E KIRMIZI KART

Okan Buruk, 70. dakikada Trabzonsporlu oyuncuların vakit geçirdiği yönünde saatini gösterip itiraz edince hakem Batuhan Kolak’tan sarı kart gördü. Kolak, 2 dakika sonra Buruk’a direkt kırmızı kartını çıkardı. 84. dakikada G.Saraylı Lesley’nin Ozan’ın dizine tabanla bastığı pozisyonda hakem sarı gösterdi. VAR uyarısıyla müdahaleyi izleyen Kolak, Lesley’e direkt kırmızı kart çıkardı.

HAKEME İSYAN

G.Saray, 71. dakikada Savic’in Sane’ye ayak tabanıyla yaptığı müdahalede kırmızı kart bekledi. Hakem Kolak, sarı gösterdi, VAR karışmadı. Bordo-Mavililer ilk yarıda Abdülkerim’in topa elle müdahalesinde bariz gol şansı için kart bekledi, Kolak kart kullanmadı.

SANE 11 BAŞLADI

Okan Buruk, bir süredir yedek bıraktığı Sane’yi ilk kez 11’de görevlendirdi. Sakat Osimhen’in yokluğunda forvette Deniz oynadı. Buruk, yedek bıraktığı Barış’ı 46’da oyuna aldı.

UĞURCAN’A TEPKİ

Bordo-Mavili taraftarlar stadı doldururken eski kaptanları G.Saray’ın kalecisi Uğurcan’a büyük tepki gösterip top her ayağına geldiğinde ıslıkladı.

4 İSABETLİ ŞUTTA 4 GOL

Trabzonspor, G.Saray karşısında rakip kaleye attığı 4 isabetli şutta 4 gol buldu. Fırtına G.Saray’ı en son Eylül 2018’de 4 farklı mağlup etmişti.