Cumhuriyet Gazetesi Logo
Salah'tan Trabzonspor'da son 9 sezonun en iyi gol performansı

Salah'tan Trabzonspor'da son 9 sezonun en iyi gol performansı

21.09.2026 11:29:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Salah'tan Trabzonspor'da son 9 sezonun en iyi gol performansı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da 7. golüne ulaşan Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, bordo-mavili takımda son 9 sezondaki en golcü başlangıcı yapan isim oldu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Trabzonspor'un Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili takım formasıyla sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, ilk 11'de başladığı ligin ikinci karşılaşmasında Başakşehir karşısında rakip fileleri 2 kez havalandırarak takımının 2-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.

Karadeniz ekibinin daha sonra Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildiği karşılaşmada da 1 gol atan başarılı oyuncu, dördüncü haftada 5-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında kaydettiği penaltı golüyle ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Süper Lig'in ilk 5 haftasında 4 golü bulunan Mısırlı futbolcu, Galatasaray maçında 'hat-trick' yaparak gol sayısını 7'ye yükseltirken gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı.

EN SON BURAK YILMAZ

Trabzonspor'da Burak Yılmaz, 9 sezon önce ilk 6 haftada en golcü başlangıcı yapan isim olmuştu.

Muhammed Salah, bordo-mavili takımda 2017-18 sezonunda ilk 6 haftada 7 gol atan Burak Yılmaz'dan sonra aynı başarıyı gösteren isim oldu.

Bordo-mavili takımın gollerinin yüzde 54'ünü atan Salah, bu dönemde Sörloth, Cornelius, Nwakame, Rodallega, Onuachu gibi isimleri geride bıraktı.

İlgili Konular: #trabzonspor #burak yılmaz #mohamed salah

İlgili Haberler

Eski hakemler Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi: Savic'in Sane'ye müdahalesine kırmızı kart mı çıkmalıydı?
Eski hakemler Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi: Savic'in Sane'ye müdahalesine kırmızı kart mı çıkmalıydı? Eski hakemler, Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçın tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.
Trabzonspor'dan Galatasaray'a gönderme: 'Nasıl yakalayacaksın, yakalayamazsın ki?'
Trabzonspor'dan Galatasaray'a gönderme: 'Nasıl yakalayacaksın, yakalayamazsın ki?' Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor konuk ettiği Galatasaray karşısında farklı kazandı. Maçın ardından Trabzonspor yaptığı paylaşımla göndermede bulundu.
Spor yazarları Trabzonspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Salah, Trabzonspor’un başına gelmiş en büyük mucizelerden biri'
Spor yazarları Trabzonspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Salah, Trabzonspor’un başına gelmiş en büyük mucizelerden biri' Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında konuk ettiği Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Spor yazarları, karşılaşmayı değerlendirdi.