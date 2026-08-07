Salah transferinin ardından Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı 6 bin 661 forma aldı: 'Belediye bütçesi' iddialarına açıklama geldi

Trabzonspor’un Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah’ı transfer ettiğini duyurmasının ardından Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç 6 bin 661 forma satın alarak bir kampanya başlattıklarını söyledi.

6 BİN 661 FORMA...

Genç, X hesabından ‘Trabzonspor sevdalısı dostlarımızın, kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın ve sponsorlarımızın kıymetli destekleriyle yine gerekeni yapıyoruz’ diyerek 6 bin 661 forma aldıklarını duyurdu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde de gelişme “Trabzonspor’a büyük destek: BAŞKAN GENÇ 6 BİN 661 FORMA ALARAK KAMPANYA BAŞLATTI” başlığıyla duyuruldu.

Kulüp ürünlerinin satıldığı TS Club’ın internet sitesinde 2026-2027 sezonu formalarının adedi 4 bin 499,99 liradan satılıyor. Yani başkanın Trabzonspor’a verdiği destek 6 bin 661 forma 29 milyon 974 bin 433 lira ediyor.

Genç, paylaştığı videoda şunları söyledi:

“Büyük Trabzonspor’umuzun büyük taraftarları; sadece bir futbolcu transferini değil, şehrimizin hayallerine duyduğu inancı ve geleceğe olan umudunu da konuşuyoruz. Muhammed Salah gibi dünya futbolunun en önemli isimlerinden birinin Trabzonspor formasını giyecek olması kulübümüz adına çok çok tarihi bir adımdır, tarihi bir başarıdır.

Ancak hepimiz çok iyi biliyoruz ki büyük başarılar yalnızca büyük transferlerle gelmez. Başta kıymetli başkanımızı, ki kendisine çok çok teşekkür ediyoruz, yönetimimizin, hocamız başta olmak üzere teknik ekibimizin, futbolcularımızın ve bütün şehrin aynı hedef etrafında kenetlenmesiyle ancak başarı mümkün.

Omuz omuza verelim, formamıza, armamıza ve bu şekilde şehrimize yakışan birlik ruhunu bütün dünyaya bir kez daha gösterelim istiyoruz. Son söz olarak biz bugün 6 bin 661 forma satın alarak büyük forma kampanyamızı başlatıyoruz. Ve bu vesileyle bütün camiamıza çağrıda bulunmak istiyorum: Başta Trabzonlu ve Trabzonspor’la beraber gurur duyan bütün hemşehrilerimizi, içeride olsun, dışarıda olsun, gurbette olsun, herkes bu kenetlenme etrafında forma satın alarak, loca alarak, kombine alarak bu başarının ortağı olsun istiyoruz. Bu başarıların da camiamızla birlikte kenetlenerek olacağına bir kez daha inanıyorum.”

FORMALAR BELEDİYE BÜTÇESİ İLE Mİ ALINDI?

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in, Trabzonspor'a destek amacıyla 6 bin 661 adet forma alarak başlattığı kampanyanın belediye bütçesinden karşılandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye bütçesinden profesyonel spor kulüplerine maddi destek sağlanmasının yasal olarak mümkün olmadığı vurgulandı.

Kampanya kapsamında alınan formaların belediye bütçesinden karşılandığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğuna işaret edilerek, "Başkanımız Ahmet Metin Genç'in yaptığı, yıllardır uyguladığı bir dayanışma modelidir. Başkanımız, Trabzonspor sevdalısı iş insanlarına, dostlarına ve hatırının geçtiği hemşehrilerimize ulaşarak Trabzonspor'a destek olmalarını rica etmekte, forma, kombine ve loca satın alarak kulübe katkı sunmalarına vesile olmaktadır" ifade edildi.

Trabzonspor Kulübünün kentin en önemli markası olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle Trabzonspor'a sahip çıkmak, bu şehrin her ferdinin ortak sorumluluğudur. Ahmet Metin Genç de bu şehrin bir evladı ve belediye başkanı olarak Trabzonspor'a destek verilmesine öncülük etmeyi görev kabul etmektedir. Başkanımızın şimdiye kadar tüm kampanyalarda yaptığı şey şehrimizin ortak değerine gönüllü destek vermek isteyen ve ekonomik imkanı olan hemşehrilerimizle Trabzonspor'umuzu buluşturmaktır. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç, Trabzonspor için dayanışmaya öncülük etmekte ve her çağrısı teşekkürü fazlasıyla hak eden binlerce hemşehrimizden olumlu karşılık bulmaktadır."