Salih Özcan'dan Midtjylland maçı açıklaması: 'Yarınki maç gerçekten savaş olacak'

Beşiktaşlı futbolcu Salih Özcan, UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Danimarka temsilcisinin kaliteli bir takım olduğunu belirten Özcan, siyah-beyazlıların galibiyet için sahada büyük bir mücadele vereceğini söyledi.

"MAÇTA SAKİN KALMAMIZ LAZIM"

Salih Özcan, karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"İlk maçta gördüğünüz gibi Midtjylland kaliteli bir takım. Yarınki maç gerçekten savaş olacak. Hazır olmamız lazım. Galibiyet için her şeyi yapacağız."

Midtjylland'ın karşılaşmaya gol arayarak başlayacağını düşündüğünü belirten milli futbolcu, Beşiktaş'ın sakin kalması gerektiğini ifade etti:

"İlk dakikalarda kontrolü almamız lazım. Biliyoruz ki Midtjylland ilk golü bulmak isteyecek. Maçta sakin kalmamız lazım. Gol şansları bulduğumuzda değerlendirmeliyiz, ilk maçtaki gibi olmamalı."

"SAVAŞACAĞIZ"

Salih Özcan, savunma disiplininin rövanşta belirleyici olacağını vurguladı:

"Gol yememeliyiz. Savaşacağız. Fırsatları bulduğumuzda atmamız ve kontrolü almamız lazım. İnşallah kazanırız."

Takıma uyum sürecini de değerlendiren Özcan, Beşiktaş'ta iyi karşılandığını söyledi:

"Kendimi Beşiktaş'ta çok rahat hissettim. Takıma da teşekkür etmem lazım. Antrenmanlarda ve kampta beni çok iyi karşıladılar. İlk maçtaki iyi oyunumun sebebi buydu. Takım da çok kaliteli."