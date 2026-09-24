Salih Özcan'dan Orkun Kökçü açıklaması! Fransa maçında oynayacak mı?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta cuma günü Fransa ile Kocaeli'de karşılaşacak.

Ay-yıldızlılarda Salih Özcan, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Salih Özcan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Dünya Kupası'nda büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çok üzüldük. Takıma güveniyorduk... Önemli olan yeni bir sayfa açmak. İlk adımını da yarın inşallah atarız."

"ORKUN KÖKÇÜ MAALESEF SAKAT"

“Orkun Kökçü maalesef sakat. Son maçlarda sakat sakat oynadı. Haplarla, iğnelerle idare etti. Şu anki durumunu tam bilmiyorum.”

"Takım olarak moraller yerinde. Kendimize güveniyoruz. Kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum."

“MONTELLA ARKAMDA DURDU”

"Süre almadığım dönemde de kendime güveniyordum ve çalışmaya devam ediyordum. Montella da o dönemde arkamda durdu. Ona da teşekkür ediyorum."

"Amedspor maçını benim yüzümden kaybettik diyebiliriz. Böyle şeyler olmamalı ama önümüze bakmak zorundayız. Önümüzde önemli maçlar var. O sayfayı kapattım. Mental olarak iyi durumdayım. Her maçtan bir şeyler öğreniyorum.”