Salih Özcan'dan Orkun Kökçü'ye övgü!

"Beşiktaş'ın milli orta sahası Salih Özcan, Midtjylland maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren deneyimli futbolcu, "Açıkçası mutluyuz. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Savaştık, mücadele ettik ve maçı aldık" dedi.

"ORKUN KÖKÇÜ'YE ÖVGÜ"

Sezona iki maçta iki galibiyetle başlamalarının sevindirici olduğunu söyleyen Salih Özcan, "İnşallah böyle devam eder. Çok mutluyuz. Daha çok işimiz var. Daha iyi olmaya çalışmalıyız. İnşallah bu şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşı Orkun Kökçü'nün iki maçta attığı iki golle ilgili de konuşan milli oyuncu, "Orkun atsın golleri, gerçekten ona seviniyorum. Kaliteli bir oyuncu, şutu var, önde iyi işler yapıyor. İnşallah böyle devam eder" sözleriyle takım arkadaşına övgüde bulundu.