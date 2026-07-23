Cumhuriyet Gazetesi Logo
Salih Özcan'dan takım arkadaşlarına övgü!

Salih Özcan'dan takım arkadaşlarına övgü!

23.07.2026 23:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Salih Özcan'dan takım arkadaşlarına övgü!

Beşiktaş'ın milli oyuncusu Salih Özcan, Midtjylland'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından görüşlerini aktardı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Beşiktaş'ta Salih Özcan, Midtjylland maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıkan milli futbolcu, aldığı galibiyetin kendisi için büyük anlam taşıdığını belirterek, "İnanılmaz bir atmosfer vardı. İlk maçımı galibiyetle tamamlamak gurur verici bir histi" dedi.

"İKİNCİ MAÇA DAHA RAHAT ÇIKABİLİRDİK"

Rövanş maçının zorlu geçeceğini ifade eden Salih Özcan, "2-3 gol ya da daha fazlasını atsaydık, ikinci maça daha rahat çıkabilirdik. Ama genel olarak zor bir maç olacağını düşünüyorum. Midtjylland'ın kaliteli bir takım olduğunu bugün de gördük. Biz ise yüzde yüzümüzü vereceğiz ve inşallah galibiyetle evimize döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Image

Takım performansından memnun olduğunu söyleyen tecrübeli orta saha oyuncusu, "Takımın performansı genel olarak çok iyiydi. 90 dakika boyunca oyunu gerçekten iyi kontrol ettik" diye konuştu.

"BEN DE GOL ATMAK İSTERİM AMA..."

Kendi oyun rolüne de değinen Salih Özcan, "Benim pozisyonum 6 numara. Elbette ben de gol atmak ve asist yapmak isterim ama ilk önemli olan takımın kazanması. Bugün de öyle oldu. İnşallah devamı da gelir" diyerek sözlerini tamamladı.

İlgili Konular: #beşiktaş #uefa avrupa ligi #Salih Özcan #Midtjylland

İlgili Haberler

Orkun Kökçü'den galibiyet sözleri: 'Vincenzo Italiano'nun istekleri belli'
Orkun Kökçü'den galibiyet sözleri: 'Vincenzo Italiano'nun istekleri belli' Beşiktaş'ın milli oyuncusu Orkun Kökçü, Midtjylland'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından görüşlerini aktardı.
Beşiktaş Danimarka'ya avantajla gidiyor: Beşiktaş 1-0 Midtjylland
Beşiktaş Danimarka'ya avantajla gidiyor: Beşiktaş 1-0 Midtjylland Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Danimarka temsilcisi Midtjylland’ı 1-0 mağlup etti.
Beşiktaş'ta sakatlık... Tiago Djalo oyuna devam edemedi!
Beşiktaş'ta sakatlık... Tiago Djalo oyuna devam edemedi! Beşiktaş'ın savunmacısı Tiago Djalo, Midtjylland ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sakatlanarak oyundan çıktı.