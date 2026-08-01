Salih Uçan, Beşiktaş'a veda etti: 'Bazı vedalar sadece ayrılık değildir'

Beşiktaş'ın 2025-2026 sezonunun ardından yollarını ayırdığı Salih Uçan, siyah-beyazlı kulübe veda etti.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş formasıyla geçirdiği döneme ilişkin duygularını aktardı.

Salih Uçan, veda mesajına şu ifadelerle başladı:

"Bugün sadece bir kulübe değil, hayatımın en değerli sayfalarından birine veda ediyorum. Bu formayı giydiğim ilk günden itibaren her anını büyük bir gururla yaşadım. Sahada elimden gelenin en iyisini vermeye, bu arma için son düdüğe kadar mücadele etmeye çalıştım."

"TÜM YOLCULUK UNUTULMAZDI"

"Güzel anılar, zorlu günler, galibiyetler, hayal kırıklıkları... Hepsi bu yolculuğun unutulmaz bir parçası oldu."

TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ

Salih Uçan, Beşiktaş'taki döneminde birlikte çalıştığı herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bana güvenen tüm hocalarıma, birlikte ter döktüğüm takım arkadaşlarıma, kulüpte emek veren herkese ve en önemlisi her koşulda yanımda olan büyük Beşiktaş taraftarına gönülden teşekkür ediyorum."

"BEŞİKTAŞ HER ZAMAN ÖZEL KALACAK"

"Bazı vedalar sadece ayrılık değildir; geride ömür boyu taşınacak hatıralar bırakır. Beşiktaş da benim için her zaman böyle bir yer olarak kalacak."

"YENİ BİR HİKAYE BAŞLIYOR"

Kariyerinde yeni bir döneme başlayacağını ifade eden deneyimli orta saha, mesajını şöyle tamamladı:

"Şimdi yeni bir hikaye başlıyor. Ancak siyah-beyaz formayla yaşadığım anılar, ömrüm boyunca kalbimde en özel yerini koruyacak. Hoşça kal Beşiktaş. Her şey için teşekkür ederim."