Samet Aybaba ve Brad Friedel'ın ardından... Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!

Yayınlanma: 27.11.2024 - 10:10

Güncelleme: 27.11.2024 - 10:10

Beşiktaş Kulübü yönetiminde ayrılıklar devam ediyor.

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel'a katkıları için dün gece teşekkür edilmişti.

Onur Göçmez

BEŞİKTAŞ'TA İSTİFA

Asbaşkan Onur Göçmez'in ise bu sabah istifa ettiği kaydedildi. Göçmez'in aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak kulübe gönderdiği öğrenildi.