Samet Aybaba ve Brad Friedel'ın ardından... Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, Samet Aybaba ile Bradley Howard Friedel'ın ayrılıklarının ardından Asbaşkan Onur Göçmez'in de istifa ettiği kaydedildi.
Beşiktaş Kulübü yönetiminde ayrılıklar devam ediyor.
Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel'a katkıları için dün gece teşekkür edilmişti.
Onur Göçmez
BEŞİKTAŞ'TA İSTİFA
Asbaşkan Onur Göçmez'in ise bu sabah istifa ettiği kaydedildi. Göçmez'in aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak kulübe gönderdiği öğrenildi.
Etiketler: #Onur Göçmez #Samet Aybaba #Brad Friedel #beşiktaş
Spor Haberleri
- Bugün hangi maçlar var?
- Hull City ligin dibine demir attı!
- Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
- Bertuğ Yıldırım, Getafe'yi bir üst tura taşıdı!
- Arsenal, Sporting'i bozguna uğrattı!
- Lewandowski dalya dedi: Brest bir ilki yaşadı!
- Manchester City'ye büyük şok: 3-0'ı koruyamadı!
- PSG 10 kişi kaldı: Dev maçta kazanan Bayern Münih oldu!
- Genç Belçikalı coştu: Atalanta, Young Boys'a acımadı!
- Wirtz yıldızlaştı: Bayer Leverkusen gol oldu yağdı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet Savcısı açığa alındı!
- Kendisini canlı canlı dev yılana yutturdu!
- Erdoğan'dan RTÜK'e 'hızla tedbir' talimatı
- ORC'den çarpıcı 'Karadeniz' anketi
- Real Madrid Arda Güler için son noktayı koydu!
- 'LBGT faaliyeti içinde olan bir derneğin...'
- Milli Savunma Bakanı'ndan 'teğmenler' açıklaması!
- Kozan'da hasat başladı: 40 ton rekolte bekliyoruz
- Narin'in cesedini böyle saklamış!
- En sağlıklı sebze seçildi: Türkiye'de yetişiyor