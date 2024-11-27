Samet Aybaba ve Brad Friedel'ın ardından... Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Samet Aybaba ile Bradley Howard Friedel'ın ayrılıklarının ardından Asbaşkan Onur Göçmez'in de istifa ettiği kaydedildi.

Samet Aybaba ve Brad Friedel'ın ardından... Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
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DHA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 10:10

Beşiktaş Kulübü yönetiminde ayrılıklar devam ediyor.

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel'a katkıları için dün gece teşekkür edilmişti.

Onur Göçmez

BEŞİKTAŞ'TA İSTİFA

Asbaşkan Onur Göçmez'in ise bu sabah istifa ettiği kaydedildi. Göçmez'in aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak kulübe gönderdiği öğrenildi.


Etiketler: #Onur Göçmez #Samet Aybaba #Brad Friedel #beşiktaş

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