Sami Uğurlu: "Kader maçını kazandık"

05 Mart 2022 Cumartesi, 20:18

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Sami Uğurlu, "Çok değerli ve çok önemli, kader maçı diyebileceğimiz maçta kazandık." dedi.

Uğurlu, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, Göztepe gibi taraftarını arkasına aldığında çok etkili bir rakibe karşı mücadele ettiklerini söyledi.

Rakiplerini analizlerini doğru yaptıklarına inandığını bildiren Uğurlu, şöyle konuştu:

"İlk yarı bekleyerek oynamayı tercih ettik. Rakibe çok fazla alan vermemeye çalıştık, bunda da başarılı olduk. Umut gibi silahımız vardı kenarda. İkinci yarıda oyunu tuttuğumuzda alan bulabileceğimizi biliyorduk. Çok değerli ve çok önemli, kader maçı diyebileceğimiz maçta kazandık. Lig bitmedi, 10 maç var ama bizim için çok büyük adım oldu. Bu umut verici ve sevindirici bir galibiyet oldu."