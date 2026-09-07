Şampiyon Filenin Sultanları’na Tebrik: ‘Muhteşem takımın yol arkadaşıyız’

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sultanlar Ligi İsim Sponsoru ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru Vodafone da A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluğunun ardından kutlama mesajı yayımladı.

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmasında Filenin Sultanları, voleybol severler ve ekran başındaki seyircilerin desteğiyle, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) kupasının ardından Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalyaya ulaştı.

Milliler, 2023'te hem Milletler Ligi hem de Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği şampiyonluklarla gerçekleştirdiği dubleyi 2026'da kendi seyircisi önünde tekrarladı.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'ndaki şampiyonluğuyla 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Filenin Sultanları'nın Türk kadınının gücünü, inancını ve azmini bir kez daha dünyaya kanıtladığını belirtti.

Aksoy, 2026 Milletler Ligi şampiyonluğunun hemen ardından bu kez kendi evlerinde gelen Avrupa şampiyonluğuyla tarifsiz bir gurur yaşadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2023'te hem Milletler Ligi hem Avrupa Şampiyonluğu ile başlayan o rüya sezonun, yeniden çifte zaferle taçlanması kelimelerle anlatılamaz. Vodafone olarak tam 3 yıldır bu muhteşem takımın yol arkadaşı olmaktan ve 'Türk kadın voleybolunun en büyük destekçisi' unvanını taşımaktan onur duyuyoruz. Sahadaki mücadelelerine ilk günden beri yürekten inandık, her sayıda, her savunmada ve her kupada kalbimiz onlarla attı."

Aksoy, bu tarihi anı bir kez daha yaşatan sporcuları, teknik ekibi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nu tebrik etti.