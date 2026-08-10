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Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda rövanş heyecanı yarın başlayacak

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda rövanş heyecanı yarın başlayacak

10.08.2026 11:42:00
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AA
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Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda rövanş heyecanı yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları yarın yapılacak. Fenerbahçe, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz ekibine konuk olacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü eleme turu rövanş maçları, yarın yapılacak 10 maçla tamamlanacak.

Fenerbahçe, 2-0 kazandığı maçın rövanşında TSİ 21.30'da Avusturya'nın Sturm Graz ekibine konuk olacak.

Program şöyle:

Sturm Graz (Avusturya) - Fenerbahçe: (0-2)

Kairat (Kazakistan) - Levski Sofya (Bulgaristan: (0-1)

Bodo/Glimt (Norveç) - Union Saint-Gilloise (Belçika): (3-3)

Sabah (Azerbaycan) - Aarhus (Danimarka): (1-2)

Kauno Zalgiris (Litvanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): (0-5)

NEC Nijmegen (Hollanda) - Olympiakos (Yunanistan): (0-0)

Kızılyıldız (Sırbistan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): (0-1)

Celje (Slovenya) - Ararat-Armenia (Ermenistan): (1-2)

Slovan Bratislava (Slovakya) - Mjallby (İsveç): (2-1)

Olimpik Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya): (1-2)

İlgili Konular: #fenerbahçe #uefa şampiyonlar ligi #Sturm Graz

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