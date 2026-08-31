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Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi bitti mi? 2026 - 2027 Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman bitiyor?

Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi bitti mi? 2026 - 2027 Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman bitiyor?

31.08.2026 10:07:00
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Haber Merkezi
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Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi bitti mi? 2026 - 2027 Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman bitiyor?

2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının başlamasına kısa süre kala gözler kulüplerin UEFA'ya bildireceği kadrolara çevrildi. Peki, Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi bitti mi? 2026 - 2027 Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman bitiyor?
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Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonu için kadro bildirim süreci futbolseverlerin gündeminde. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da mücadele edeceği organizasyonda takımların UEFA’ya kadro listesini bildireceği son tarih merak ediliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi bitti mi? 2026 - 2027 Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman bitiyor?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN?

2026-2027 Şampiyonlar Ligi kadro bildirimleri için kulüpler listelerini 2 Eylül'e kadar UEFA'ya bildirmesi gerekiyor.

1. Hafta: 8/10 Eylül

2. Hafta: 13/14 Ekim

3. Hafta: 20/21 Ekim

4. Hafta: 3/4 Kasım

5. Hafta: 24/25 Kasım

6. Hafta: 8/9 Aralık

7. Hafta: 19/20 Ocak 2027

8. Hafta: 27 Ocak 2027

LİG AŞAMASI SONRASINDA FİNALE KADAR OYNANACAK TURLARIN TARİHLERİ

Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Şubat 2027

Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027

Çeyrek finaller: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027

Yarı finaller: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027

Final: 5 Haziran 2027 (Madrid)

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