Şampiyonlar Ligi 2026-2027 lig aşaması maç fikstürü ve tarihleri sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak? 2026-2027 Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç tarihleri...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması 8 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. İlk haftanın karşılaşmaları üç güne yayılarak 8-10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Lig aşamasındaki son maçlar ise 27 Ocak 2027 tarihinde oynanacak. Bu karşılaşmaların ardından ilk sekiz sırada bulunan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Dokuzuncu ile 24’üncü sıralar arasında kalan ekipler, yoluna eleme aşaması play-off turunda devam edecek.

2026-2027 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

1. hafta 8-10 Eylül 2026

2. hafta 13-14 Ekim 2026

3. hafta 20-21 Ekim 2026

4. hafta 3-4 Kasım 2026

5. hafta 24-25 Kasım 2026

6. hafta 8-9 Aralık 2026

7. hafta 19-20 Ocak 2027

8. hafta 27 Ocak 2027

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ 2026-2027 MAÇ FİKSTÜRÜ

10 Eylül 2026 - 18.45: Fenerbahçe - Roma (İç saha)

14 Ekim 2026 - 21.00: Aston Villa - Fenerbahçe (Deplasman)

20 Ekim 2026 - 18.45: Fenerbahçe - Slavia Prag (İç saha)

4 Kasım 2026 - 18.45: Fenerbahçe - Liverpool (İç saha)

25 Kasım 2026 - 21.00: Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe (Deplasman)

9 Aralık 2026 - 21.00: LASK - Fenerbahçe (Deplasman)

20 Ocak 2027 - 18.45: Fenerbahçe - Villarreal (İç saha)

27 Ocak 2027 - 21.00: Atletico Madrid - Fenerbahçe (Deplasman)

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

9 Eylül 2026, 21.00: Sporting Lizbon - Galatasaray (Deplasman)

13 Ekim 2026, 21.00: Galatasaray - Barcelona (İç saha)

21 Ekim 2026, 18.45: Lille - Galatasaray (Deplasman)

3 Kasım 2026, 18.45: Galatasaray - Stuttgart (İç saha)

24 Kasım 2026, 18.45: Galatasaray - Aston Villa (İç saha)

8 Aralık 2026, 21.00: AEK Atina - Galatasaray (Deplasman)

19 Ocak 2027, 18.45: Galatasaray - Feyenoord (İç saha)

27 Ocak 2027, 21.00: Paris Saint-Germain - Galatasaray (Deplasman)