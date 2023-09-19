Şampiyonlar Ligi mevcut formatıyla son kez başlıyor

Yayınlanma: 19.09.2023 - 10:47

Güncelleme: 19.09.2023 - 10:51

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon bugün oynanacak maçlarla başlıyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu, mevcut sistemiyle bu sezon son kez düzenlenecek.

UEFA, yeni formatı daha önce duyurmuş ve 2024/25 sezonuyla birlikte değişikliğe gidileceğini açıklamıştı.

TAKIM SAYISI 36'YA ÇIKIYOR

UEFA, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada 2024/25 sezonuyla birlikte takım sayısının 36'ya çıkacağını duyurdu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen toplantıda "İsviçre Sistemi" adı verilen Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı onay almıştı. Avrupa Kulüpler Birliği de daha önce yaptığı açıklamada yeni formata destek vereceğini duyurmuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezonda uygulanmaya başlayacak sistemle takım sayısı artarken grup etabı yerini lig formatına bırakacak.

Takımlar, mevcut sistemdeki 3 rakiple oynanan 6 grup karşılaşması yerine 8 farklı ekibe karşı 4'ü evinde, 4'ü deplasmanda olmak üzere en az 8 lig maçı yapacak.

Ligi ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, son 16 turu için iki ayaklı play-off maçları oynayacak.

AVRUPA VE KONFERANS LİGİ'NDE DE DEĞİŞİKLİK

Dört yeni kontenjandan biri, UEFA klasmanında 5. basamakta yer alan ülkenin yerel liginde 3. sırayı elde eden takıma gidecek. Bir takım da "Şampiyonlar Yolu"ndan gelerek yerel lig şampiyonları arasından turnuvaya katılacak.

Diğer iki kontenjan ise Avrupa kupalarında bir önceki sezon en iyi kolektif performansı gösteren ülkenin takımlarına verilecek. Takımların önceki sezon Avrupa'da topladığı puanlar, temsil ettikleri ülkenin katılımcı sayısına bölünecek. Söz konusu puan hesaplamasında ilk ikiye giren ülkelerin yerel liglerinden Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanamayan temsilciler, bu iki kontenjanın sahibi olacak.

Ayrıca Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde de 36'şar ekipten oluşan benzer format uygulanacak.