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Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçlarında ilk gün oynandı

Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçlarında ilk gün oynandı

15.07.2026 09:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçlarında ilk gün oynandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu rövanş maçları, oynanan 10 karşılaşmayla başladı.

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Müsabakaların sonunda KuPS Kuopio, Lincoln Red Imps, Iberia Tiflis, Vikingur Reykjavik, Ararat-Armenia, Levski Sofya, Sabah, Kauno Zalgiris, Larne ve Shamrock Rovers üst tura yükseldi.

Maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Vardar (Kuzey Makedonya): 2-3 (2-0)

Iberia Tiflis (Gürcistan) - Flora Tallinn (Estonya): 2-2 (3-2)

Riga (Letonya) - Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-2 (0-2)

Gyori ETO (Macaristan) - Vikingur Reykjavik (İzlanda): 2-2 (0-1)

The New Saints (Galler) - Sabah (Azerbaycan): 1-2 (0-2)

Levski Sofya (Bulgaristan) - Borac (Bosna Hersek): 4-0 (1-1)

Inter Escaldes (Andorra) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 1-1 (1-3)

Drita (Kosova) - Kauno Zalgiris (Litvanya): 2-3 (1-1)

Shamrock Rovers (İrlanda) - Floriana (Malta): 5-1 (0-2)

Larne (Kuzey İrlanda) - Tre Fiori (San Marino): 2-1 (1-0)

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