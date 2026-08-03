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Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak

Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak

3.08.2026 09:51:00
Güncellenme:
AA
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Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü eleme turu ilk maçları, yarın ve 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Fenerbahçe, çarşamba günü saat 21.00'de Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak.

Müsabakaların rövanşları, 11 Ağustos'ta yapılacak.

Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.00 Mjallby (İsveç) - Slovan Bratislava (Slovakya)

19.00 Ararat-Armenia (Ermenistan) - Celje (Slovenya)

20.30 Levski Sofya (Bulgaristan) - Kairat (Kazakistan)

20.30 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan)

21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Kauno Zalgiris (Litvanya)

21.00 Olympiakos (Yunanistan) - NEC Nijmegen (Hollanda)

21.00 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Bodo/Glimt (Norveç)

21.00 Sparta Prag (Çekya) - Olimpik Lyon (Fransa)

5 Ağustos Çarşamba:

19.30 Aarhus (Danimarka) - Sabah (Azerbaycan)

21.00 Fenerbahçe - Sturm Graz (Avusturya)

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