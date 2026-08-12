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Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu tamamlandı

Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu tamamlandı

12.08.2026 10:59:00
Güncellenme:
AA
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Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turu rövanş maçları sona erdi.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının üçüncü eleme turunda 10 rövanş karşılaşması oynandı.

Fenerbahçe, 2-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında konuk olduğu Sturm Graz'ı 1-0 yenerek play-off turuna kaldı.

Olimpik Lyon ise 2-1 yenildiği müsabakanın rövanşında ağırladığı Sparta Prag'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Lyon, play-off turunda Fenerbahçe ile eşleşti.

İlk maçı 5-0 kazanan Dinamo Zagreb, rövanşta da Kauno Zalgiris'i 2-1 yenerek tur atladı. Bu sonucun ardından Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Hradec Kralove'yi elemesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile eşleşecek.

Levski Sofya, Bodo/Glimt, Sabah, NEC Nijmegen, Hapoel Beer-Sheva, Slovan Bratislava ve Celje, tur atlayan diğer takımlar oldu.

Ligde play-off turu maçları, 18-19 ve 25-26 Ağustos'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Sturm Graz (Avusturya) - Fenerbahçe: 0-1 (0-2)

Kairat (Kazakistan) - Levski Sofya (Bulgaristan): 0-1 (0-1)

Bodo/Glimt (Norveç) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 3-2 (3-3)

Sabah (Azerbaycan) - Aarhus (Danimarka): 4-0 (1-2)

Kauno Zalgiris (Litvanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-2 (0-5)

NEC Nijmegen (Hollanda) - Olympiakos (Yunanistan): 2-1 (0-0)

Kızılyıldız (Sırbistan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 0-2 (0-1)

Celje (Slovenya) - Ararat-Armenia (Ermenistan): 2-0 (1-2)

Slovan Bratislava (Slovakya) - Mjallby (İsveç): 2-0 (2-1)

Olimpik Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya): 3-0 (1-2)

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