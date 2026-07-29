Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şampiyonlar Ligi'nde rakip Gornik Zabrze: Fenerbahçe, Polonya'da tur için sahaya çıkıyor
Paylaş

Şampiyonlar Ligi'nde rakip Gornik Zabrze: Fenerbahçe, Polonya'da tur için sahaya çıkıyor

29.07.2026 09:24:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Şampiyonlar Ligi'nde rakip Gornik Zabrze: Fenerbahçe, Polonya'da tur için sahaya çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nde rakip Gornik Zabrze: Fenerbahçe, Polonya'da tur için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'nde rakip Gornik Zabrze: Fenerbahçe, Polonya'da tur için sahaya çıkıyor

Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde rakip Gornik Zabrze: Fenerbahçe, Polonya'da tur için sahaya çıkıyor

Mücadeleyi, Belçikalı hakem Lothar D'hondt yönetecek. D'hondt'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Romain Devillers ve Nico Claes yapacak.

Şampiyonlar Ligi'nde rakip Gornik Zabrze: Fenerbahçe, Polonya'da tur için sahaya çıkıyor

Turun ilk maçında Kadıköy'de rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlik halinde eşleşmeyi geçen taraf olacak. Ev sahibi ekibin 1 farklı galibiyeti durumunda maç uzatmalara gidecek. Uzatma bölümünde sonuç değişmezse seri penaltı atışları turu geçen tarafı belirleyecek. Gornik Zabrze'nin 2 ve daha farklı galibiyeti durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde rakip Gornik Zabrze: Fenerbahçe, Polonya'da tur için sahaya çıkıyor

Sarı-lacivertliler, rakibini elemesi durumunda 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nde rakip Gornik Zabrze: Fenerbahçe, Polonya'da tur için sahaya çıkıyor

MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred Santos, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Anderson Talisca.

İlgili Konular: #fenerbahçe #uefa şampiyonlar ligi #Gornik Zabrze

İlgili Haberler

Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu! Gornik Zabrze'yi elerse...
Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu! Gornik Zabrze'yi elerse... Sturm Graz, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Hearts'ı 2-0 mağlup ederek üst tura çıkan ekip oldu. Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Sturm Graz ile eşleşecek.
Fenerbahçe, Portekizli yıldız için Milano’da: Hedef Leao
Fenerbahçe, Portekizli yıldız için Milano’da: Hedef Leao Fenerbahçe, Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'nun transferi için resmi temaslara başladı. Sarı-lacivertli yönetim, bonservis pazarlıklarını sürdürürken İtalyan ekibinin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüne sıcak bakabileceği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin teklif yaptığı öne sürülmüştü: Ruben Amorim'den Rafael Leao açıklaması
Fenerbahçe'nin teklif yaptığı öne sürülmüştü: Ruben Amorim'den Rafael Leao açıklaması İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın teknik direktörü Ruben Amorim, Fenerbahçe'nin teklif yaptığı iddia edilen Rafael Leao ile ilgili konuştu.