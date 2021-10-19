19 Ekim 2021 Salı, 18:13

CANLI ANLATIM

Beşiktaş 0-1 Sporting

15' Sağ taraftan kullanılan kornerde kafa vuruşunu yapan Sebastian Coates Sporting Lizbon'u öne geçiren golü kaydediyor.

8' Ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Miralem Pjanic, doğrudan kaleye vuruyor ancak top üstten auta gidiyor.

4' Bir diğer korner pozisyonunda Miralem Pjanic arka direğe doğru ortalıyor, Rachid Ghezzal gelişine vuruyor ancak top üstten auta gidiyor.

3' Kornerde Rachid Ghezzal ön direğe ortalıyor ancak savunma topu kafayla tekrar kornere gönderiyor.

1' Ceza sahası içine giren Paulinho şutunu çekiyor ancak kaleci Ersin Destanoğlu yatarak topa müdahele ediyor ve gole izin vermiyor.

1' İlk düdük çaldı ve mücadele başladı.





UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda bugün Portekiz'in Sporting takımını konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 227. mücadelesine çıkacak.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex, Larin, Batshuayi

SPORTİNG: Adan, Inacio, Coates, Feddal; Pedro Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis; Sarabia, Paulinho, Pedro Gonçalves.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 226 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 95 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 297 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 331 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 47. MAÇ

Beşiktaş, Sporting karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 47. mücadelesini yapacak.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 46 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 24 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 44 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 87 gol gördü