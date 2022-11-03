Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sona erdi
Şampiyonlar Ligi'nde E,F,G ve H Grubu'nda oynanan 8 karşılaşmanın ardından grup aşaması sona erdi ve gruplarını ilk 2 sırada tamamlayarak son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması, oynanan 8 karşılaşma ile tamamlandı.
H Grubu'nda liderlik yarışı büyük bir heyecana sahne oldu. PSG, deplasmanda Juventus'u 2-1 mağlup etti. Benfica ise son 23 dakikada 4 gol attığı karşılaşmada Maccabi Haifa deplasmanından 6-1 galip ayrıldı. Alınan sonuçların ardından PSG ve Benfica'nın puanları, attığı ve yediği goller aynı sayıda eşitlendi. Kurallara göre Benfica, grup aşamasında deplasmanda PSG'den daha fazla gol attığı için grubu ilk sırada tamamladı. Oynanan karşılaşmaların ardından son 16 turuna adını yazdıran takımlar şu şekilde;
A Grubu: Napoli, Liverpool
B Grubu: Porto, Club Brugge
C Grubu: Bayern Münih, Inter
D Grubu: Tottenham, Eintracht Frankfurt
E Grubu: Chelsea, Milan
F Grubu: Real Madrid, Leipzig
G Grubu: Manchester City, Borussia Dortmund
H Grubu: Benfica, PSG
8 TAKIM YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK
Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında oynanan karşılaşmaların ardından gruplarını 3'üncü sırada bitirerek yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek takımlar da belli oldu. Gruplarını 3'üncü sırada bitiren Ajax, Bayer Leverkusen, Barcelona, Sporting CP, Salzburg, Shakhtar Donetsk, Sevilla ve Juventus, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele etmeye hak kazandı.
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