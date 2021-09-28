Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları bugün başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu gruplarında ikinci maçlar bu akşam oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam ve yarın 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak.
Beşiktaş, C Grubu ikinci maçında Ajax'a konuk olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarını şu şekilde:
Bu Akşam (28/09/2021):
19.45 Ajax - Beşiktaş
19.45 Shakhtar Donetsk - Inter
22.00 Paris Saint-Germain - Manchester City
22.00 Leipzig - Club Brugge
22.00 Porto - Liverpool
22.00 Milan - Atletico Madrid
22.00 Borussia Dortmund - Sporting Lizbon
22.00 Real Madrid - Sheriff
Yarın (29/09/2021):
19.45 Atalanta - Young Boys
19.45 Zenit - Malmö
22.00 Bayern Münih - Dinamo Kiev
22.00 Benfica - Barcelona
22.00 Manchester United - Villarreal
22.00 Wolfsburg - Sevilla
22.00 Salzburg - Lille
22.00 Juventus - Chelsea
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp, kullanıcılarına para dağıtacak!
- Kitabı için 1 milyona yakın para harcanmıştı
- Pınar Gültekin cinayetinde korkunç gerçek ortaya çıktı
- HDP ittifak kararını açıkladı
- Meteoroloji uyardı: 4 gün sürecek
- 'Ölüm sayıları ikiye katlanabilir'
- Reuters'tan çarpıcı 'Türkiye' iddiası!
- Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı
- Hulusi Akar'dan İdlib açıklaması
- Cezaevinden kareler: Görenler tanıyamadı!