Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları bugün başlıyor

28 Eylül 2021 Salı, 09:09

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam ve yarın 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak.

Beşiktaş, C Grubu ikinci maçında Ajax'a konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarını şu şekilde:

Bu Akşam (28/09/2021):

19.45 Ajax - Beşiktaş

19.45 Shakhtar Donetsk - Inter

22.00 Paris Saint-Germain - Manchester City

22.00 Leipzig - Club Brugge

22.00 Porto - Liverpool

22.00 Milan - Atletico Madrid

22.00 Borussia Dortmund - Sporting Lizbon

22.00 Real Madrid - Sheriff

Yarın (29/09/2021):



19.45 Atalanta - Young Boys

19.45 Zenit - Malmö

22.00 Bayern Münih - Dinamo Kiev

22.00 Benfica - Barcelona

22.00 Manchester United - Villarreal

22.00 Wolfsburg - Sevilla

22.00 Salzburg - Lille

22.00 Juventus - Chelsea