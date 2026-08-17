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Samsun'daki 6 gollü düelloda kazanan çıkmadı!

Samsun'daki 6 gollü düelloda kazanan çıkmadı!

17.08.2026 23:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Samsun'daki 6 gollü düelloda kazanan çıkmadı!

Samsunspor, Süper Lig'in ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Göztepe ile 3-3 berabere kaldı.
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor, sahasında Göztepe'yi ağırladı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3'lük beraberlik ile sonuçlandı.

Göztepe 3. dakikada Matos ile öne geçti. Samsunspor, Marius'un penaltısı ve Emre Kılınç'tan gelen iki golle ilk yarıyı önde kapattı.

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SAMSUNSPOR PENALTI KAÇIRDI 

Göztepe ikinci yarıda Armstrong ve Efkan'ın golleriyle tekrar öne geçse de Samsunspor 90. dakikada Celil'in golüyle puanı kurtardı. 

Samsunspor'da Marius 58. dakikada ikinci penaltıyı gole çeviremedi. 

Lige 1'er puanla başlayan iki takımdan Samsunspor gelecek hafta Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Göztepe ise sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. 

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