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Samsunspor'da Rick van Drongelen ile yollar ayrıldı: Yeni adresi belli oldu!

Samsunspor'da Rick van Drongelen ile yollar ayrıldı: Yeni adresi belli oldu!

19.07.2026 20:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Samsunspor'da Rick van Drongelen ile yollar ayrıldı: Yeni adresi belli oldu!

Süper Lig ekibi Samsunspor, 27 yaşındaki Hollandalı oyuncu Rick van Drongelen'in Panathinaikos'a transfer olduğunu duyurdu.
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Samsunspor, Hollandalı savunmacısı Rick van Drongelen'in Panathinaikos'a transfer olduğunu açıkladı.

Karadeniz ekibinin, bu satıştan 6.5 milyon Euro kazandığı öğrenildi. Böylece Van Drongelen, Samsunspor tarihinin en pahalı oyuncu satışı oldu.

Samsunspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"2023-2026 yılları arasında takımımızın formasını giyen Rick van Drongelen, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos FC'ye transfer olmuştur.

Üç sezon boyunca Atatürklü Arma'yı taşıyan Rick van Drongelen, sahadaki mücadelesi, profesyonel yaklaşımı ve takımımıza sağladığı katkıyla önemli bir sorumluluk üstlendi.

Kırmızı-beyazlı ekibimizde görev yaptığı süre boyunca takımımızın başarısı için emek veren Rick van Drongelen'e katkıları için teşekkür ediyor, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos FC'de ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."

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