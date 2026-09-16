Samsunspor'dan rekor satış: Olympiakos, Mouandilmadji'yi resmen duyurdu

Samsunspor'un Çadlı golcüsü Marius Mouandilmadji'nin yeni adresi Olympiakos oldu. Yunan ekibi, 28 yaşındaki forveti transfer ettiğini resmen açıkladı.

MOUANDILMADJI REKOR BEDELLE GİTTİ

Samsunspor'un Marius Mouandilmadji transferinden 9 milyon Euro'luk rekor bonservis geliri elde edeceği belirtildi. Deneyimli forvet böylece kulüp tarihinin en pahalı transfer satışı olarak kayıtlara geçecek.

Bu alanda daha önceki rekor 8 milyon Euro ile Ali Badra Diabate'ye aitti.

SAMSUNSPOR BU SEZONKİ SATIŞLARIYLA KASASINI DOLDURDU

Öte yandan Samsunspor bu sezon yaptığı transfer satışlarından elde ettiği gelirle dikkat çekiyor.

Kırmızı-beyazlılar, Mouandilmadji'nin yanı sıra Ali Badra Diabate'den 8, Carlo Holse'den 5.2, Rick van Drongelen'den 5 ve Arbnor Muja'dan 1.5 milyon Euro bonservis geliri elde etmişti.

Böylece Samsunspor'un sadece bu sezon kasasına giren bonservis geliri 28.7 milyon Euro'yu buldu.

SAMSUNSPOR'DAN VEDA MESAJI

"Teşekkürler Marius Mouandilmadji…

Atatürklü Arma altında sergilediğin mücadele, fiziksel üstünlük ve bitmeyen gol hırsınla taraftarlarımızın sevgilisi oldun.

Süper Lig'e yükseldiğimiz 2023-24 sezonunda kulübümüze katıldın, ikinci sezonunda Avrupa'nın kapılarını aralayan kadromuzun başrol oyuncuları arasında yer aldın. UEFA Konferans Ligi'nde kaydettiğin 8 gol ve 3 asistle turnuvanın en çok skor katkısı sağlayan ismi olmakla kalmadın, Avrupa kulvarında tarih yazmamıza da öncülük ettin.

Hücumdaki caydırıcı gücün, kritik anlarda sahneye çıkışın ve azminle taraftarımızın hafızasında silinmez bir iz bıraktın.

Saha içindeki hırsın, örnek takımdaşlığın ve verdiğin tüm emekler için teşekkürler Marius.

Yolun açık olsun!"