Samsunspor, Dunkerque'e iki golle mağlup oldu!

Samsunspor, Hollanda'da oynanan hazırlık karşılaşmasında USL Dunkerque'e 2-1 yenildi.
Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Samsunspor, Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesindeki VV Jonge Kracht Huissen sahasında Fransa temsilcisi USL Dunkerque ile karşılaştı.
Dunkerque'de Souleymane Keita'nın 33. ve 38. dakikalarda attığı gollere karşılık Samsunspor, 78. dakikada Jaures Assoumou ile gol buldu.
Maç, Dunkerque'ün 2-1 galibiyetiyle sona erdi.
Karadeniz ekibi, yeni sezon hazırlıklarına yarın çift antrenman yaparak devam edecek.