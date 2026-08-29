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Samsunspor maçının kamp kadrosu açıklandı: Fenerbahçe'den Talisca ve Oppong kararı
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Samsunspor maçının kamp kadrosu açıklandı: Fenerbahçe'den Talisca ve Oppong kararı

29.08.2026 17:05:00
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Cumhuriyet Spor
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Samsunspor maçının kamp kadrosu açıklandı: Fenerbahçe'den Talisca ve Oppong kararı

Fenerbahçe, Lyon maçında sakatlanan Talisca'nın, Samsunspor deplasmanının kamp kadrosuna alınmadığını açıkladı. Sarı lacivertli ekibin yeni transferi Kojo Peprah Oppong ise kadroda yer aldı.

Samsunspor maçının kamp kadrosu açıklandı: Fenerbahçe'den Talisca ve Oppong kararı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca'nın, sarı lacivertli takımı Lyon ile deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Lig play-off turu rövanş maçında sakatlandığı açıklandı.

Samsunspor maçının kamp kadrosu açıklandı: Fenerbahçe'den Talisca ve Oppong kararı

Talisca'nın sakatlığı nedeniyle yarın Süper Lig'de oynanacak olan Samsunspor - Fenerbahçe maçının kamp kadrosuna alınmadığı belirtildi.

Samsunspor maçının kamp kadrosu açıklandı: Fenerbahçe'den Talisca ve Oppong kararı

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Son oynanan Lyon karşılaşmasında aldığı darbe sonrası ağrı hisseden futbolcumuz Anderson Talisca’nın durumu, bugün gerçekleştirilen son antrenmanda yeniden değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir."

Samsunspor maçının kamp kadrosu açıklandı: Fenerbahçe'den Talisca ve Oppong kararı

OPPONG KADRODA YER ALDI

Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu da belli oldu.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ile Jayden Oosterwolde kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muric

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