Samsunspor, Westerlo'yu geriden gelerek mağlup etti

Belçika ekibi Westerlo ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Samsunspor, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
İLK GOL WESTERLO'DAN
Karşılaşmanın 23. dakikasında N. Bassette'in golüyle öne geçen Westerlo, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
GERİ DÖNÜŞ İKİ DAKİKADA GELDİ
Samsunspor, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu. Kırmızı-beyazlı ekip, 65. dakikada Afonso Sousa'nın golüyle eşitliği sağladı. Sadece üç dakika sonra Joe Mendes sahneye çıktı ve 68. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.