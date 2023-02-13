Samsunspor'dan 14 Şubat Sevgililer Günü çağrısı

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 21:23

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 21:23

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, sevgililer günü öncesinde "14 Şubat Sevgililer Günü hediyeniz AFAD bağış makbuzu olsun" sloganıyla yardım kampanyası düzenledi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Yüzyılın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde Yılport Samsunspor, AFAD'a depremzedeler için bağış kampanyası düzenledi.

"GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılport Samsunspor Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, şu ifadelere yer verdi:

"Bizim sevdamız vatanımızdır. Bu nedenler tüm taraftarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan isteğimiz, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevdiklerinize alacağınız hediyeyi bu sene deprem bölgeleri için AFAD’a bağış yaparak destek vermelerini istiyoruz. Gün birlik olma günüdür. Bu süreci hep birlikte atlatmak istiyoruz. Bu 14 Şubat’ta hediyelerimiz depremden etkilenenler için bağış olsun. Sen de AFAD’a bağış yap. Hediyen bağış makbuzu olsun."