Samuel Umtiti, Fenerbahçe’yi reddetti
Barcelona'da istenmeyen adam ilan edilen ve formayı unutan Samuel Umtiti, maaşı nedeniyle gönderilmek isteniyor. İspanyol basınına göre; Fransız stoper, daha büyük ligde oynamak istediğini belirterek Fenerbahçe'nin teklifini reddetti.
Ekonomik sıkıntıda olan ve transferler için maaş bütçesinde yer açmak zorunda olan Barcelona stoper Samuel Umtiti’yi gözden çıkardı. Barcelona’da bu sezon sadece 1 maça çıkan Fransız stoper, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
İspanyol devinin en çok maaş olan oyunculardan olan 28 yaşındaki oyuncuya Fenerbahçe’nin talip olduğu iddia edilmişti. Ancak Sport’ta yer alan habere göre; Umtiti, sarı-lacivertlileri ilgisine rağmen Türkiye’ye sıcak bakmadı.
Daha büyük bir ligde, kupalar kazanmak için iddialı olan bir takıma gitmek isteyen Umtiti, Şampiyonlar Ligi’de oynayan bir takım şartını koştu ve Fenerbahçe’nin teklifini reddetti.
Kulüp, teknik direktör Xavi’nin planları arasında yer almayan Fransız stoperin, kendisine gelen teklifleri reddetmeye devam etmesi halinde sözleşmesini feshetmeyi bile düşünüyor.
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