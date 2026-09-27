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Sandro Tonali'den Türkiye ve Arda Güler sözleri!

Sandro Tonali'den Türkiye ve Arda Güler sözleri!

27.09.2026 20:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Sandro Tonali'den Türkiye ve Arda Güler sözleri!

İtalya Milli Futbol Takımı'nın 26 yaşındaki ön liberosu Sandro Tonali, pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Türkiye maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktardı.
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İtalya Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Sandro Tonali, Türkiye ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tonali, Süper Lig ihtimali, Arda Güler ve İtalya'nın Dünya Kupası süreci hakkında değerlendirmeler yaptı.

"TÜRKİYE'DEKİ MAÇLARDA ÇOK ZORLANDIK"

Tonali, gelecekte Süper Lig'de oynama ihtimaliyle ilgili soruya, şu anda Türkiye'de futbol oynama düşüncesinin bulunmadığını belirterek yanıt verdi.

İtalyan futbolcu, "Daha önce geleceğimle alakalı böyle bir şey düşünmedim. Türkiye'ye daha iyi oyuncular ve yıldızlar katılıyor. Çok fazla oyuncunun burada oynamak istediğini görüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığımızda da özellikle Türkiye'deki maçlarda çok zorlandık. Burası hakkında geleceğim için daha önce bir şey düşünmedim" dedi.

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ARDA GÜLER SÖZLERİ

İtalyan futbolcu, A Milli Takımımızın genç yıldızı Arda Güler hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.

Sandro Tonali, "Arda Güler inanılmaz başarılı ve teknik becerisi en üst seviyede olan çok kaliteli bir futbolcu. Sahada kesinlikle önlemini almamız gereken bir isim, bizim açımızdan ciddi bir tehdit oluşturabilir" diye konuştu.

"TAKIM OLARAK ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Tonali, İtalya'nın son dönemde yaşadığı zorluklara değinirken, Dünya Kupası'na katılamamalarının kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

İtalyan futbolcu, "Deneyimli oyuncular olarak daha fazla varlık göstermemiz gerekiyor. Takım olarak biraz daha zamana ihtiyacımız var. O maçtan öğrendiğimiz şeyler var. Bu formayı taşımak kolay değil. Genç oyunculara daha hafif davranmamız gerekiyor. Herkesin onlara yardım etmesi gerekiyor. Geçmişi unutup, yarınki 90 dakikaya odaklanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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