Sarı-Kırmızılılar, Arsenal’in Uruguaylı ön liberosuyla her konuda anlaştı
Galatasaray, uzun süredir üzerinde çalıştığı ön libero transferini tamamladı.
Sarı-Kırmızılılar, Arsenal’den Lucas Torreira ile her konuda anlaştı. Galatasaray, İngiliz kulübüne 6 milyon Avro bonservis ödeyecek. Sarı-Kırmızılılar, 15 milyon Avro seviyesiyle başlayan pazarlıkta, Arsenal’i 3 yıllık vadeyle ödenecek şekilde 6 milyon Avro’ya ikna etmeyi başardı.
Galatasaray bonservise ilave herhangi bir ödeme yapmayacak. Torreira, Sarı-Kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray’ın 26 yaşındaki futbolcuya yıllık 2 milyon 750 bin Avro garanti ücret ödeyeceği öğrenildi. Uruguaylı futbolcuya, performansa bağlı bazı bonus ödemeleri de yapılacağı bildirildi.
Torreira’nın birkaç gün içinde İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçmesi planlandı.
MERTENS ISRARI SÜRÜYOR
Sarı-Kırmızılılar, bir yandan da hücum hattı için Dries Mertens ısrarını sürdürüyor. 35 yaşındaki forvet, Galatasaray’dan yıllık 4.5 milyon Avro garanti ücret ve 2 senelik kontrat talep etti. Sarı-Kırmızılılar, rakamı 3 - 3.5 milyon Avro’ya düşürüp, sözleşme süresini de 1+1 yıl şeklinde yapmak istiyor. Galatasaraylı yöneticiler, Belçikalı oyuncunun temsilcisiyle görüşmelerine devam ediyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, forvet, 10 numara ve kanatta oynayabilme özellikleri nedeniyle Mertens transferini ısrarla istiyor. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar, 21 yaşındaki sol beki Süleyman Luş’u, TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor’a 1 yıllığına kiraladı.
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