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Sarı lacivertli ekibin galibiyeti Avusturya'da gündem oldu: 'Sturm, Fenerbahçe karşısında boşuna mücadele etti'
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Sarı lacivertli ekibin galibiyeti Avusturya'da gündem oldu: 'Sturm, Fenerbahçe karşısında boşuna mücadele etti'

12.08.2026 11:46:00
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Cumhuriyet Spor
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Sarı lacivertli ekibin galibiyeti Avusturya'da gündem oldu: 'Sturm, Fenerbahçe karşısında boşuna mücadele etti'

Fenerbahçe, İstanbul'da 2-0 mağlup ettiği maçın rövanşında Sturm Graz'ı 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde play-off biletini aldı. Avusturya basını, karşılaşmayı değerlendirdi.

Sarı lacivertli ekibin galibiyeti Avusturya'da gündem oldu: 'Sturm, Fenerbahçe karşısında boşuna mücadele etti'

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu maçları tamamlandı. Fenerbahçe, evinde 2-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Sturm Graz'la Avusturya'da karşı karşıya geldi. Golsüz geçilen ilk yarının ardından sarı-lacivertliler maçı ikinci devrede Anderson Talisca'nın penaltıdan attığı golle kazanıp adını Devler Ligi'nde play-off etabına yazdırdı.

Sarı lacivertli ekibin galibiyeti Avusturya'da gündem oldu: 'Sturm, Fenerbahçe karşısında boşuna mücadele etti'

"GRAZ'DA SÜRPRİZ YOK"

Maçın ardından Avusturya basını, 90 dakikayı ve eşleşmeyi değerlendirdi. Kurier'de yer alan haberde maçla ilgili "Graz'da sürpriz yok: Sturm, Fenerbahçe'ye elendi" başlığı kullandı. Haberde ayrıca, "Kararlı bir performans sergileyen Sturm Graz, Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ikinci maçında Fenerbahçe'ye 0-1 mağlup oldu ve Avrupa Ligi'ne geriledi" ifadeleri yer aldı.

 

Sarı lacivertli ekibin galibiyeti Avusturya'da gündem oldu: 'Sturm, Fenerbahçe karşısında boşuna mücadele etti'

"ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYALİ SONA ERDİ"

Sky Sports ise maçı, "Şampiyonlar Ligi hayali sona erdi: Sturm, Fenerbahçe karşısında sürpriz fırsatı kaçırdı. Sturm Graz, Fenerbahçe karşısında oynadığı Avrupa Kupası maçında iyi bir mücadele sergiledi ancak Şampiyonlar Ligi hayallerine veda etmek zorunda kaldı" şeklinde okuyucularına aktardı.

 

Sarı lacivertli ekibin galibiyeti Avusturya'da gündem oldu: 'Sturm, Fenerbahçe karşısında boşuna mücadele etti'

"FENERBAHÇE KARŞISINDA BOŞUNA MÜCADELE ETTİ"

Karşılaşmayla ilgili "Sturm, Fenerbahçe karşısında boşuna mücadele etti" başlığını kullanan Sport Orf, "Avusturya ikincisi Sturm Graz, Fenerbahçe karşısında iyi bir mücadele sergiledi ancak Şampiyonlar Ligi hayalleri suya düştü. İstanbul'daki ilk maçta 0-2 mağlup olan Graz, üçüncü eleme turunun rövanşında favori olan rakibine karşı uzun süre direndi ancak sonunda 0-1 mağlup oldu. Sturm, toplamda 0-3'lük skorla elendi ancak Avrupa Ligi grup aşamasında yoluna devam etmeyi garantiledi" denildi.

 

Sarı lacivertli ekibin galibiyeti Avusturya'da gündem oldu: 'Sturm, Fenerbahçe karşısında boşuna mücadele etti'

"FENERBAHÇE ÇOK GÜÇLÜ OLDUĞUNU KANITLADI"

Kicker 90 dakikayla ilgili değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe çok güçlü olduğunu kanıtladı: Sturm Graz, Avrupa Ligi'ne düştü." 

Heute'deki haberde ise maçın ardından, "Şampiyonlar Ligi hayali suya düştü! Sturm Graz, Fenerbahçe karşısında mağlup oldu" denildi. 

Sarı lacivertli ekibin galibiyeti Avusturya'da gündem oldu: 'Sturm, Fenerbahçe karşısında boşuna mücadele etti'

"AVRUPA MÜSABAKALARINDAN TAMAMEN UZAK KALMAYACAK"

Maça ilişkin ayrıca, "Petar Petrovic, ceza sahasında Talisca'yı fark edemedi ve Fenerbahçeli yıldızı düşürdü. Faul yapılan oyuncu, 66. dakikada penaltıyı güvenle gole çevirerek skoru 0-1 yaptı. Sturm'un maçı uzatmalara götürmek için üç gole ihtiyacı vardı. Graz ekibi pes etmese de belirleyici geri dönüş gerçekleşmedi. Belmin Beganovic 76. dakikada bir başka tehlikeli pozisyon yarattı ve Fenerbahçe kalecisi Mert Günok'u kurtarış yapmaya zorladı. İki mağlubiyetin ardından Şampiyonlar Ligi hayalleri sona erdi. Ancak Sturm, Avrupa Ligi'ne katılma hakkını elde ederek Avrupa müsabakalarından tamamen uzak kalmayacak" ifadeleri kullanıldı.

 

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