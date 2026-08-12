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Sarı-lacivertli formayı giyememişti: Fenerbahçe'de Omar Fayed gelişmesi!

Sarı-lacivertli formayı giyememişti: Fenerbahçe'de Omar Fayed gelişmesi!

12.08.2026 18:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Sarı-lacivertli formayı giyememişti: Fenerbahçe'de Omar Fayed gelişmesi!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Frosinone'nin, Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki Mısırlı stoperi Omar Fayed'i transfer edeceği iddia edildi.
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında hareketlilik devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde resmi olarak ilk yabancı oyuncu satışı gerçekleşmek üzere.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Mısırlı savunma oyuncusu Omar Fayed'in Frosinone'ye transferi konusunda anlaşmaya vardı.

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2023 YILINDA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Transferin tamamlanması için son aşamaya gelinirken, Fayed'in 13 Ağustos Perşembe günü sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak üzere İtalya'ya gitmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Omar Fayed'i 2023 yılında Mısır ekibi Mokawloon'dan 551 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

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FENERBAHÇE FORMASI GİYEMEDİ

Sarı-lacivertli takımda A takım forması giyemeyen Fayed, sırasıyla Novi Pazar, Beerschot ve Arouca'da kiralık olarak forma giydi.

Fayed'in Frosinone transferinin sağlık kontrolleri ve sözleşme imzasının ardından resmiyet kazanması bekleniyor.  

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