Sarı-Lacivertliler, 28 yaşındaki forvetle anlaşmaya vardı

03 Eylül 2022 Cumartesi, 04:00

Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle transfer etti. Bugün sağlık kontrolünden geçecek Batshuayi’nin 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. İngiliz kulübü Nottingham Forest, evrakları yetiştiremediği için Batshuayi’nin transferini gerçekleştiremedi. Bunun üzerine Fenerbahçe’nin ön görüşme yaptığı oyuncu ve Chelsea ile anlaştığı öğrenildi. Batshuayi geçen sezon Beşiktaş’ta 42 maçta 14 gol atmıştı.

KAYSERİ’Yİ AĞIRLIYOR

F.Bahçe, Süper Lig’in 5. haftasında bugün Kadıköy’de Kayserispor’la karşılaşacak. Saat 21.45’te başlayacak ve beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Sarı-Lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Valencia forma giyemeyecek.

‘FAİLLERİN BULUNMASINI İSTİYORUZ’

F.Bahçe Kulübü, “4 Nisan 2015’te gerçekleşen ve failleri hâlâ bulunamayan Futbol A Takımımızın otobüsünün kurşunlanarak oyuncularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personellerimizin canına kastedildiği olayın da aydınlatılmasını ve Türk adaletinin önüne çıkarılmasını beklediğimizi hatırlatmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

