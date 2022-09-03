Sarı-Lacivertliler, 28 yaşındaki forvetle anlaşmaya vardı
Fenerbahçe, geçen sezon Beşiktaş’ta kiralık oynayan forvet Michy Batshuayi’yi transfer etti. Sarı-Lacivertliler, Chelsea ile her konuda anlaşırken Belçikalı oyuncu dün İstanbul’a geldi.
Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle transfer etti. Bugün sağlık kontrolünden geçecek Batshuayi’nin 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. İngiliz kulübü Nottingham Forest, evrakları yetiştiremediği için Batshuayi’nin transferini gerçekleştiremedi. Bunun üzerine Fenerbahçe’nin ön görüşme yaptığı oyuncu ve Chelsea ile anlaştığı öğrenildi. Batshuayi geçen sezon Beşiktaş’ta 42 maçta 14 gol atmıştı.
KAYSERİ’Yİ AĞIRLIYOR
F.Bahçe, Süper Lig’in 5. haftasında bugün Kadıköy’de Kayserispor’la karşılaşacak. Saat 21.45’te başlayacak ve beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Sarı-Lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Valencia forma giyemeyecek.
‘FAİLLERİN BULUNMASINI İSTİYORUZ’
F.Bahçe Kulübü, “4
Nisan 2015’te gerçekleşen ve failleri hâlâ bulunamayan Futbol A Takımımızın otobüsünün kurşunlanarak oyuncularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personellerimizin canına
kastedildiği olayın da aydınlatılmasını
ve Türk adaletinin önüne çıkarılmasını beklediğimizi hatırlatmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- Gençlere taş çıkarttı
- Otomobil alev topuna döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Erdoğan'dan çarpıcı 'Albayrak' çıkışı
- Dikkat çeken oran: Millet İttifakı fark attı!
- Şarkıcı Gülşen için istenen ceza belli oldu
- Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Erdoğan’a yanıt
- Ebru Baki: 'Ödediğim paraya inanamadım'
- Şık'tan Erdoğan'a jet yanıt
- Meteoroloji pazartesi için uyardı: O illere dikkat!
- Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı
- Korkmaz Karaca: Serkan Taranoğlu bildiklerini savcıya söylesin