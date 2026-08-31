Sarı-Lacivertliler, Lyon zaferi sonrası ligde de Samsun’u 2-0 yendi

HAKEME ORTAK TEPKİ

F.Bahçe, Trendyol Süper Lig’de, deplasmanda Samsunspor’u Muriç ve Oğuz’un golleriyle 2-0 yenerken hakem Yasin Kol’un kararlarına iki takım da tepki gösterdi. Maçın 6. dakikasında Muriç, çektiği şut sonrası Guarino’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-Lacivertliler penaltı beklerken hakem ‘devam’ dedi. 44’te ise ev sahibi ekipten Yalçın, kendi yarı alanının ortalarında Semedo’yla girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Sakatlık nedeniyle oyun bir süre durdu. Hakem Kol’un kararı yine devam oldu. Kırmızı-Beyazlı ekip maçın devre arasında sosyal medyada yaptığı paylaşımla karara tepki gösterdi.

MURİÇ YİNE ATTI

F.Bahçe’nin golcü futbolcusu Muriç, Konya ve Lyon maçlarının ardından dün de rakip fileleri havalandırdı. Kosovalı forvetin 33. dakikadaki kafa vuruşu da direkten döndü.

CAN-FOFANA ATAĞI

F.Bahçe, transfer döneminin son günlerine girilirken iki yıldız isim için devreye girdi. Sarı-Lacivertliler, G.Saray’ın da uzun süre ilgilendiği E.Frankfurt’tan Can Uzun’un durumunu ve şartlarını sordu. Alman kulübünün, 10 numara ve kanat bölgesinde oynayabilen Can için 40 milyon Avro bonservis istediği bildirildi. F.Bahçe, kısa süre içinde resmi teklif yapma hazırlığında... İlgilenilen diğer isim Lyon’un kanat oyuncusu Malick Fofana... 21 yaşındaki futbolcu, F.Bahçe’ye önerildi. 21 yaşındaki Fofana, 23 yaş altı kontenjanına uyduğu için transferi için temaslar yoğunlaştı