Sarı-lacivertlilerde kritik genel kurul toplantısı... Fenerbahçe Yönetimi'ne yetki verildi!

Fenerbahçe Kulübünde olağan genel kurul toplantısı, 27 Eylül Pazar günü başladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 10.30'da başlayan toplantıda, 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 döneminin idari ve mali yönden ibrası gerçekleştirildi ve 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 dönemini kapsayan bütçe kurul tarafından oylandı.

Samandıra'da bulunan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin hazineye ait 14 bin 934 metrekarelik bölümünün satın alınması için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu da genel kurulun oylarına sunuldu.

Fenerbahçe Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular şu şekilde:

17.29 | Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 10.30'da başlayan genel kurulda, eski başkan Sadettin Saran'ın görevde bulunduğu 1 Mart 2026-31 Mayıs 2026 dönemi idari ve mali açıdan ibra edildi. Kulübün 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 dönemini kapsayan bütçesi de kabul edildi.

Yönetim kurulu, genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin Hazineye ait 14 bin 934 metrekarelik bölümünün satın alma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Genel kurulun verdiği yetkiyle yönetim kurulu, Kenan Evren Lisesi arazisine yapılacak Fenerbahçe Müzesi, Maltepe Futbol Akademisi ve Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki Metin Aşık binası projelerinin yanı sıra Chobani Stadı'nın kapasitesinin artırılması projesi ile 120. yıl piyangosuna ilişkin çalışmalarını sürdürebilecek.

Yönetim kurulu ayrıca, Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili Medicana ile yapılan işbirliğini gözden geçirerek karar alabilecek ve gerektiğinde hukuki süreç başlatabilecek.

16.07 | Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, genel kurulda yaptığı konuşmada stadyum yenileme çalışmalarının ayrıntılarını paylaştı.

Nihat Özbağı açıklamasında, "Bu projelerin bedellerini Fenerbahçe'ye hiçbir yük getirmeden ben karşılayacağımı belirtmek istiyorum. Fenerbahçemize feda olsun" ifadelerini kullandı.

Gelecek yılın kasım ayında projeyi bitirmek istediklerini aktaran Özbağı, "Cephe kaplaması bittikten sonra projemizin tamamını 2027 kasım ayında bitirmeyi hedefliyoruz. Yine aynı şekilde başkanımızın da sözünü verdiği gibi yönetimde olmasak bile bu projeyle ilgilenip desteği vereceğim" dedi.

Stadyum yenileme projesinin maliyetiyle ilgili ise Özbağı şunları kaydetti:

"Çelik işleri 23 milyon Euro, inşaat ve tribün işleri 10 milyon 700 bin Euro, cephe ve çatı işleri 8 milyon 450 bin Euro, mekanik ve elektrik tesisatı 2 milyon 600 bin Euro, proje yönetimi ve genel giderler 5 milyon 250 bin Euro. Toplam maliyeti 50 milyon Euro. Toplam yıllık gelir getirisi ise bilet ve localarla birlikte 25 milyon Euro olacak."

"OLLİE WATKİNS GELMEM DEDİ"

14.57 | Yaz transfer döneminde takıma katılan isimler hakkında konuşan Aziz Yıldırım, "Ollie Watkins gelmem dedi. Oyuncu 'Ben Türkiye'ye gelmiyorum', kulüp de ‘satmıyorum’ diyor. 1.5 ay uğraştık olmadı. Transferin son gününde çok yüksek bedeller ödediler ve Arabistan'a gitti. Sonuçta geldiğimiz noktada Dortmund'dan Guirassy'yi alacaktık. Menajeriyle konuştuk. 2 ay uğraştırdı. En son fiyatı 13+2'ye çıkarttılar, İsmail hoca istemiyorum dedi almadık. Sarr diye bir oyuncu. Teklif yaptılar, geldiler buraya. Anlaştılar. Adam gitti cevap vermiyor. Ake'yi alıyoruz dedim, Ake'yi aldık. Vedat Muriqi'yi de ben aldırdım. Seçim zamanı söylemiştim" dedi.

Aziz Yıldırım ek olarak, "Lukayu aldık. 3-4 hafta sonra tanıyamayacaksınız. Samimi söylüyorum. Ocak ayında gereken takviye varsa yaparız. Para ve limitimiz var. Şimdi biz hangisini almamışız? Nice'ten gelen oyuncu, İsmail hoca istedi aldık. Malcom diye bir oyuncu bulmuşlar Arabistan'da. 1 ay uğraştılar halledemediler, ben dedim Greenwood'u alıyoruz. 39 milyon Euro bonservis. 4 tane kulübün payı var. Bir akşam Cihan mesaj atmış görüşebilir miyiz diye? Ben bittim, dönüyorum dedi. Kal dedim, bitir gel" açıklamasında bulundu.

"FENERBAHÇE BUNDAN KURTULDU"

14.45 | Aziz Yıldırım, bu yaz yolların ayrıldığı isimlerin bonservisleriyle ilgili bilgileri de paylaştı. Yıldırım açıklamasında, "Fred gitti. Bonservisi 10 milyon. Ödenen para 7 milyon 600 bin. Fenerbahçe 2 milyon 400 bin daha ödenecek. Kulübünden 2 milyon Euro aldık. Kafa kafaya kapacak. Livakovic 6 milyon 721 bonservis ödemişiz. Sofyan Amrabat 14 milyon. Ödenen 6 milyon, 8 milyon daha ödeyeceğiz. Göndermesek 8 milyon Euro da maaş ödeyecektik" ifadelerini kullandı.

Yıldırım ayrıca, "Talisca feshedildi. 14 milyon 450 bin aldığı para. Onu da gönderdik. 5 milyon Euro bonservis var onu da ödeyeceğiz. Musaba 6 milyon euroya almışlar, 6 milyon Euro kapanmış. Diego Carlos, 10 milyon 900 bin bonservis. 7 milyon euro daha kapanacak para var. Becao 8 milyon 726 bin Euro bonservisin tamamı ödenmiş" açıklamasında bulundu.

Aziz Yıldırım takımdan ayrılan isimlerin maaşlarıyla ilgiliyse, "İrfan Can Eğribayat'ı gönderdik. Kalsaydı 1.5 milyon Euro alacağı vardı. Livakovic 4 milyon Euro, Amrabat 8 milyon Euro, Cengiz Ünder 2 milyon 714 bin Euro, Fred 4 milyon 750 bin Euro, Talisca 17 milyon Euro, Sidiki Cherif 12 milyon 450 bin Euro, Çağlar Söyüncü 2 milyon 750 bin, Becao 3 milyon 420 bin Euro, Diego Carlos 7 milyon Euro, Musaba 5 milyon 600 bin Euro. Toplam 83 milyon 554 bin 607 Euro maaş. Fenerbahçe bundan kurtuldu" bilgisini verdi.

"İMZALADIM, YARIN ÖDÜYORLAR"

14.35 | Bonservis ödemeleriyle ilgili bilgi veren Aziz Yıldırım, "Batshuayi için Chelsea'ye 500 bin Euro, Szymanski için 1 milyon Euro borcu var, Cengiz Ünder 3 milyon Marsilya'ya, Çağlar için 2 milyon 340 bin, En-Nesyri 2 milyon 925 bin. İmzaladım, yarın ödüyorlar. Diego Carlos Aston Villa 2 milyon, Talisca için Al-Nasr kulübüne 5 milyon bonservis borcu var, yarın ödüyoruz. Milan Skriniar 2 milyon borcu var PSG'ye, Ederson 2 milyon 707 bin 500 Euro borç var Manchester City'e, Asensio için PSG'ye 500 bin şarta bağlı alacak varmış ödüyoruz, Amara Diouf için 950 bin Euro. Amrabat'a 8 milyon Euro bonservis borcu var, Diego Carlos'a bilmem ne kadar var. Zajc ve Kent varmış, Cengiz Ünder ile toplam 568 bin Euro fesihten dolayı borcumuz var. Ödüyoruz yarın" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN MALLARINI SATMAYACAĞIZ"

14.17 | Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yetki istenen projeler için yapılacak oylama öncesinde bir kez daha kürsüye çıktı.

Aziz Yıldırım, "Herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın. Fenerbahçe sahipsiz, haberiniz olsun. 3 Temmuz'da sokaklarda olan milyonlar nerede? YouTube'a çıkmış 3-5 kişi yayın yapıyorlar, sizi etkiliyorlar. Fenerbahçe büyük camiadır, büyük güçtür. Bu gücün lütfen herkes farkına varsın. Fenerbahçe istemezse hiçbir şey olmaz. Söylediğim gibi; Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var, Fenerbahçe'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var" dedi.

Gelecek yıl ocak ya da şubat ayında tüzük tadili için kongre planladıklarını belirten Yıldırım, "Arkadaşlarımız oturduk, konuştuk. Buradan başkan ve yöneticiler çıkacak. Bu yönetim çok değerli. Benden sonra çok hizmet edecekler. Bugünün önemi şu, Fenerbahçe'de ne yapılıyorsa mali ve genel kongrede gelip anlatılacak ve izin istenecek. Fenerbahçe'nin mallarını satmayacağız. Tüzüğe bir madde koyacağım divan kuruluyla, arkadaşlarımızla... Ocak veya şubatta tüzük tadil kongresi yapacağız" açıklamasında bulundu.

Aziz Yıldırım yeni sponsorluk anlaşmaları yaptıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

“Ben olduğum sürede ne hisse senedi satacağız ne de sermaye artırımı yapacağım. Değer çok düşüyor bunları yaparak. İnsanlar bilecek ki Fenerbahçe'nin arkasında olduğu bir işlem çok sağlamdır. Biz yapmayacağız, ihtiyacımız yok. Kulübe 180 milyon Euro şu anda sponsorluk anlaşmaları yaptık, paralar geliyor."

SADETTİN SARAN YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

13.10 | Fenerbahçe genel kurulunda Sadettin Saran yönetiminin 1.3.2026 - 31.5.2026 mali dönemine ilişkin faaliyetleri için ibra oylaması yapıldı.

Saran yönetimi, ilgili dönemlerle için idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

İLKER ALKUN'DAN AZİZ YILDIRIM'A YANIT

12.21 | Sadettin Saran yönetiminde yer alan İlker Alkun genel kuruldaki konuşmasında Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına yanıt verdi.

Alkun yaptığı konuşmada, "Sayın Başkanımız her zamanki gibi, kulübe verdiği emekler nedeniyle hak ettiği saygı nedeniyle 9 ay görev almış yönetime, bizden önceki yönetimlere ve kendisinin 20 yıl Fenerbahçe'yi yönettiği dönemde 31 milyon euro teslim aldığı borcu kendi döneminde 612 milyon Euro borçla bırakıldığını... Ben bilmiyorum 30 senedir Fenerbahçe'nin aktif içindeyiz, her şeye hakimiz. Sanki bunların hiçbirinde 20 yıllık dönemin sorumluluğu yokmuş gibi bizden önceki yönetimin de sorumluluğu yokmuş gibi ne güzel bulunmuş bir Sadettin Saran ve yönetimi, vurun abalıya! 9 ay içinde tüm sorumluluk bunlarda, yıkalım bunların üstüne, hepimiz de aklanalım tarzında bir algı yürütülüyor" dedi.

Alkun sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Başkanın kongredeki adaylığında destekledim. Fenerbahçe'yi yöneteceklerin ayaklarının yere basması gerektiğini söyledim. Fenerbahçe hayallerle yönetilmez dedim. Toplam 20 yılda 612 milyon Euro borç var, borç aynı yerinde sayıyor. Bunun kaynağı Sadettin Saran ve yönetim kurulu mu? Alkışlıyorsunuz! Buradan diyeceksiniz şu arkadaş yedi, bunu yedi, yakaladım, mahkeme orada demenizi bekliyorum. Algıyla sosyal medyada konuşuyorsunuz. Neyi bulduk, neyi yaptık, neyi yakalandık! Çoluğumuzun çocuğumuzdan rızkından ayırdık, görev aldık. 9 bin imza topladığınız dönemde Sayın Ali Koç'a karşı kazandık. Siz 2 kere yenildiniz Ali Koç'a. Lütfen ya!

"DAĞ GİBİ GELEN 25 YILLIK FAİZ YÜKÜYLE KULÜP KARŞI KARŞIYA"

Alkun ayrıca, "30 senedir sizi tanıyorum Sayın Başkan. Size saygım fazla, bunu biliyorsunuz. İnanılmaz hürmet ediyorum size ama biz neyi çaldık, neyi yedik? Hiç adını bilmediğimiz oyuncuların taksitlerini önümüze koydular, 2 yılda 79 milyon euro geçmiş dönemde oluşturulan ve üzerimize bırakılan faiz yüküydü. Bakın ana para değil. Gelirleri elde ettiğimizde yönetimde ilk konuştuğumuzda derhal bu kanayan yaradan, faizden kurtulmamız lazım. Bir an evvel bunun için aksiyon aldık. Bankalar Birliği'ni kapatmayabilirdik. Dağ gibi gelen 25 yıllık faiz yüküyle kulüp karşı karşıya! Bunun sorumlusu Sadettin Saran ve yönetimi mi Allah aşkına ya! Geçmişi unutamazsınız, bu kulüp 27 yıldır gelen döngüyle kar topu gibi borç büyüyor, kar topu gibi!" açıklamasında bulundu.

İlker Alkun sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe tarihindeki gelirleri önden aldınız, harcadınız, yediniz diyorsunuz. Fenerbahçe'de ilk defa yapılmış değil, geçmişte defalarca kez yapılmıştır. Biz bir an evvel faiz yükünden kurtulmak adına ciddi pozisyon aldık. 27 yılda oluşan borcu cebimizden kapatmadık. 4 milyar TL Bankalar Birliği borcu kapatıldı. Bugün ortada hala 750 milyon Euro borç var belki hala. 690 milyon Euro diyor inanılmaz para harcadınız diyor. Böyle bir para hareketi yok ki. Tamamen algı! Böyle bir para çıkışı yok. Kante ile ilgili Sayın Başkan bize yetki verdi, 'Sayın Ertan Torunoğulları, Kante'yi satın' dedi. Ertan Torunoğulları, Kante'yi satmak için kulübün menfaatleri için gerekeni yaptı, Oğuz Çetin 1 kere telefonlarına çıkmadı. Ne olur Sezar'ın hakkını Sezar'a verin. 2 yıllığına gelen yönetime son 27 yılın faturasını kesmeyin."

11.55 | Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım, "Söz verdik takımı Şampiyonlar Ligine götürdük, şimdi de sırada şampiyonluk var. Bu sene bu takımı şampiyon yapacağız göreceksiniz. Seneye şampiyon yaparak başkanlığı bırakacağım, bunu bilin! Şampiyon yapacağım!" dedi.

Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"En-Nesyri 8 milyon gelmiş, En-Nesyri'yi Sayın Ali Koç 19 milyon 500 bin Euro'ya satın almış. 2.950 taksitlerle 6 milyon bonservisi ödenmemiş. Nisanda taksiti geliyor, ödemiyorsunuz. FIFA'dan bize yazı geliyor, Haziran 15'te. Hepsi belgeli. Bize getiriyorlar, 'Ödememiz lazım' ödüyoruz. Ne kadar para ödedim anlatacağım, ne kadar para girdi. UEFA yazışmalarını anlatacağım. Ödemiyorsunuz ceza geliyor. Bir tanesi de yeni, birincisini ödedim, ikincisini de pazar günü gönderdik, problem değil. 6 milyonu ben ödüyorum bak. Parayı aldınız yediniz."

"TOPLAM BORÇ YÜKÜ AZALMADI"

11.44 | Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk: "Mali tabloları incelediğimizde 2025/26 sezonunda gelir-gider açısında korkunç bir tablo ortaya çıkıyor. 31 Mayıs 2024'ten sonra borç yükünün arttığını görüyoruz. 31 Mayıs 2024'te borç toplamı 398 milyon Euro'dur. Bu borç 31 Mayıs 2025 tarihinde 486 milyon Euro'ya ulaşmış ve 21 Eylül 2025'te 592 milyon Euro'ya ulaşmış. Bu bilgiler bizden önceki yönetim kurulu raporlarında mevcuttur. Bu raporları biz hazırlatmadık.

Bizim Fenerbahçe tarihimizin en büyük aktif kayıplarının yaşandığı dönemi konuşuyoruz. Bu döneme istinaden rakamlara bakalım. Kulübümüzün Euro cinsinden geliri 457 milyon Euro olmasına rağmen bir yılda harcanan para 611 milyon Euro. Fenerbahçe tarihinin en yüksek harcamasının yapıldığı sezon. Açık yaklaşık 180 milyon Euro. Peki daha kötü ne olmuş Ataşehir, Kayışdağı arazisinden gelen kaynak üçüncü sermaye artışından gelen kaynak. Bunların toplamı 132 milyon Euro. Biz bu aktifleri kaybettik. Biz Fenerbahçe tarihinde geri dönülemeyecek şekilde iki tane arsamızı ve bedelli sermaye artışından gelen olağanüstü kaynağımızı kaybettik.

Toplam borç yükü azalmadı. Burada astronomik rakamlara ulaşmış durumdayız. Harcanan 132 milyon Euro'ya rağmen bırakılan toplam borç 524 milyon Euro. Bunları bilmiyor muydunuz diyebilirsiniz, bu kadarını bilmiyorduk. Ama her şeye hazırlıklı geldik.

Chobani Stadyum isim ve forma geliri 24 milyon Euro erken alındı, Adidas gelirlerinden 8 milyon Euro erken alındığını görüyoruz. Passolig 5 yıllık taahhüt vererek bu bonustu diyorlar, 4.5 milyon Euro kısmını temlik etmişsiniz. Nasıl bir bonus bu?"

TOPLAM BORÇ AÇIKLANDI

11.28 | Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 01.03.2026 – 31.05.2026 dönemine ait mali tablolarla ilgili bilgi verdi. Vodina, "Varlıklar toplamımız 26 milyar 422 milyon, kısa vadeli yükümlülüklerimiz 17 milyar 265 milyon, uzun vadeli yükümlülüklerimiz 10 milyar 556 milyon TL olmak üzere 27 milyar 821 milyon TL'dir. Öz kaynaklarımız ise dönem zararı dahil eksi 1 milyar 399 milyon TL’dir" dedi.

KONGREDE GERGİNLİK

11.17 | Orhan Demirel'in konuşmasını yaptığı sırada kısa süre bir gerginlik yaşandı. Demirel'in açıklamalarının ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Parayı yediniz!" diyerek tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de Saddettin Saran yönetiminde İlker Alkun, Aziz Yıldırım'a yanıt vererek "Neyi yedik Sayın Başkan? Çıkıp anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

5 TRANSFERİN MALİ DETAYLARI

11.08 | Geçen sezon ara transferde takıma katılan isimlerin bonservis ve menajerlik ücretlerini paylaşan Demirel şunları kaydetti:

"5 tane ara transfer yapıldı. Musaba'yı 6 milyon Euro'ya aldık. Menajer bedeli 365 bin Euro'dur. Mert Günok alındı. Matteo Guendouzi'nin bonservisi 27 milyon 300 bin Euro'dur. 4.5 yıllık sözleşmesi vardı ve bunu 4.5 yıla böleceksiniz. Menajerlik ücreti ise 500 bin Euro. Sidiki Cherif 20 milyon 900 bin Euro'ya alınmıştır. Menajerlik bedeli 150 bin Euro'dur. Kante'nin ağırlık parası maaşında. Toplam bonservis bedeli düşük olsa da maaşı giderlerine yansıtılmıştır. Biz 5 tane futbolcuya ara transferde ödediğimiz para 24 milyon Euro küsürdür. Diğerleri yıllara yansımıştır. Kullanılan paralar borç kapatmaya ve banka borçlarına gitmiştir. Ayrıca 21-22 milyon Euro genel gideri olan kulübün açıkları ödenmiştir.”

11.00 | Fenerbahçe kulübün eski genel sekreteri Orhan Demirel, konuşmasında bir önceki dönem yapılan harcamaların detaylarını açıkladı. Demirel, "Yönetimimiz Haziran 2027'ye kadar seçilmiştir. Bu nedenle 2026/27 sezonuna ait gelirler, görev süremizde yürüttüğümüz kulüp faaliyetlerinin finansmanında kullanılmıştır" dedi.

Demirel sözlerine şöyle devam etti:

"Cuma günü Aziz Yıldırım Bey ile bir araya geldik. 'Ben önden kullanılan paraları anlatacağım, sen de çık nereye harcadığınız anlatın ki bütün kongre üyelerimiz maddi durumu bilsin, gerçeği görsün herkes' dedi. Ben de bu yüksek borcun yıllar içinde nasıl oluştuğunu, ne kadarının bizim dönemimizden kaynaklandığını, ne bıraktığımız, gerçekleştirdiğimiz mali iyileştirmeyi anlatmak istiyorum."

Yapılan harcamalarla ilgili Demirel, "83 milyon Euro olarak banka borcunu sıfırladık. 193 milyon Euro olan ticari borcu 187 milyon Euro'ya düşürdük. Kullanılan paralar banka borçlarına ve ticari borçların ödenmesine kullanılmıştır" dedi.

10.48 | Genel kurulda ilk olarak Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu konuşmasını yaptı. Şekip Mosturoğlu, "Her yıl tekrarlanan seçimle kalıcı bir istikrarı sağlamak mümkün değildir. Geçtiğimiz üç yılda karşılaştığımız istikrarsız tablo, futbolda arzuladığımız şampiyonlukları elde edemeyişimizin ana sebeplerinden birisidir. Sıklaşan her seçim süreci, kurumsal yapımızı zedelediği gibi yaşanan kutuplaşma da birlik beraberliği tahrip ediyor. Tek temennim önümüzdeki sezondan itibaren seçilecek yönetimin üç yıl kurumsal istikrarın tesis etmesi, camia olarak birlik ve beraberliğimiz sarsılmaz kılmasıdır" dedi.

10.30 | Fenerbahçe'nin eylül ayı olağan genel kurul toplantısı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başladı.

GÜNDEM

1- Açılış,

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

4- 01.03.2026 – 31.05.2026 mali döneme ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun

okunması,

5- 01.03.2026 – 31.05.2026 mali döneme ilişkin Denetim Kurulu Raporu'nun okunması,

6- Raporlar Hakkında Görüşmeler,

7- 01.03.2026 – 31.05.2026 mali döneme ilişkin faaliyetler ile ilgili Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibra edilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,

8- 01.03.2026 – 31.05.2026 mali döneme ilişkin faaliyetler ile ilgili Denetim Kurulu'nun ibra edilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,

9- 01.06.2026 – 31.05.2027 dönemine ait Bütçe'nin okunması ve Genel Kurulun onayına sunulması,

10- Mali konularda bağımsız denetim standartlarına göre denetimi üstlenecek bağımsız denetim firması seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,

11- Kulübün amacı doğrultusunda kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından ve/veya üçüncü kişilerden taşınmaz edinilmesi (kiralama, satın alma, tahsis, intifa ve irtifak hakkı tesis edilmesi) hususunda Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,

12- Samandıra Can Bartu Tesislerinin Hazineye ait 14.934 m2 lik kısmının satın alınmasına ilişkin olarak; Yönetim Kurulunca gerekli girişimlerde bulunulması, satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda yapılacak tüm iş ve işlemler için Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

13- Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerinde; yatırım ve tesisler yapılması veya yaptırılması, plan ve projelerin hazırlanması ve uygulanması, tadilat ve yenileme dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması/yaptırılması hususunda Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması, bu kapsamda;

a. Kenan Evren Lisesi olarak bilinen ve İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesinde bulunan 1133 ada, 11 ve 12 parselde kayıtlı toplam 13.972 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapılması planlanan proje ve tarihi binada Fenerbahçe Müzesi oluşturulması ve tefrişi hakkında bilgi verilmesi,

b. Maltepe Futbol Akademisi olarak bilinen ve İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Atışokulu Mahallesinde bulunan, 194 ada 17 parselde kayıtlı 124.217,53 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapılması planlanan proje hakkında bilgi verilmesi,

c. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerinde yer alan Metin Aşık binası projesi hakkında bilgi verilmesi,

d. Chobani Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde seyirci kapasitesinin artırımına dair proje bilgilendirilmesi.

14- Kulübümüzün 3. kişilerle yaptığı/yapacağı gayrimenkul geliştirme projeleri ile ilgili yapılacak sözleşmelerde, Fenerbahçe markası ve marka unsurlarının kullanımına yönelik düzenlemeler yapılması hususunda Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,

• Nata Holding ile yapılan sözleşmeye uygun olarak "COVE1907" isimli proje hakkında bilgi verilmesi

15- Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıf kurmak veya kurulmuş ticari işletmelere, şirketlere, kooperatiflere, derneklere, vakıflara katılmak, pay almak; Kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi ve benzeri konularda Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

16- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün izni ile gerçekleştirilmesi planlanan "120. Yıl Piyangosu" konusunda bilgilendirme yapılması ve gerekli işlemlerin takip ve ifası için Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

17- Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili olarak Medicana Eğitim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ile gerçekleştirilen iş birliğinin ve bu kapsamda imzalanan sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, gerekli kararların alınması, açılması gereken davaların açılması dahil olmak üzere bilcümle hukuki sürecin başlatılması hususunda görev süresi sonuna kadar Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,

18- Kulüp üyeliğinden çıkarılan 50269 sicil numaralı Ersel Tetikcan'ın ihraç kararının görüşülmesi ve ihraç kararının onaylanması veya kaldırılması hususlarının ayrı ayrı Genel Kurul onayına sunulması,

19- Kapanış